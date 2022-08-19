أفضل عروض تمويل سيارات من عبد اللطيف جميل 2022 بدون كفيل

عروض تمويل سيارات من عبد اللطيف جميل، هذه الشركة التي تعد من أكبر وأفخم الشركات الممكنة التي تختص بمجال تمويل السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث أنه هذا التمويل من عبد اللطيف يتميز بأنه لا يتطلب وجود كفيل، ولذلك فهو يجذب الكثير من الأشخاص لكي يتم التعامل مع الشركة، حيث أن عدم اشتراط الكفيل اثناء الاتفاق مع الشركة تعد من أحسن وأهم المميزات الذي يحتاجها عدد كبير من العملاء السعوديين، كما ان الشركة تمتلك الكثير من المميزات الأخرى مثل أنها لا تقبل أي مقدمات مالية من العميل أثناء الاتفاق.

مميزات عروض تمويل سيارات عبد اللطيف جميل

هذه الشركة التي تعمل على توفير جميع عروض السيارات لجميع العملاء، وواهم ما يميزها التالي:

أنها توفر عروض على جميع انواع وموديلات السيارات، سواء كانت السيارات الحديثة او السيارات المستعملة على حد سواء.

كذلك أيضًا فإن عروض تمويل عبد اللطيف جميل بدون كفيل، وأيضاً بدون أي سداد أي مبلغ من مبالغ السيارات.

كما أن الشركة تقدم ضمان للسيارات وذلك الذي يتمثل في بعض الأجزاء التي تتوفر في السيارات مثل الأجزاء الميكانيكية وأيضاً كهرباء السيارة.

يتم تحديد العقد الذي يكون مخصص للتقسيط بين العميل والشركة.

شروط تقسيط السيارات من عبد اللطيف جميل

وفي هذه الفقرة سوف نتعرف على الكثير من الشروط اللازمة لكي يتم التقديم إلى تقسيط سيارة من عروض تمويل عبد اللطيف جميل، وهي كالتالي:

أن يتوفر مع العميل بطاقة الأحوال المدينة أو يمكن تقديم بطاقة الإقامة.

امتلاك المتقدم لرخصة قيادة تكون سارية ومتوفرة مع العميل أثناء الاتفاق مع الشركة على السيارات.

تقديم المستندات التي تثبت إجمالي المبلغ الشهري الذي يحصل عليه العميل.

كما أنه يتم تقديم عقد إيجار لكي يتم تثبيت السكن الحالي للعميل.