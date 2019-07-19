أفضل سيارة شبابي أوتوماتيك سعرها 100 ألف جنيه في مصر

يبحث الكثير من الشباب عن سيارات أوتوماتيك سعرها في حدود 100 ألف جنيه في مصر ودائمًا ما يحتار الشباب واحسن عربية شبابي اوتوماتيك ب 100 ألف جنيه هاتشباك وأعطالها قليلة، واعتمادية، لذلك قمنا بتكثيف البحث وقمنا بالمقارنة ما بين أكثر عشرة سيارات هاتشباك أوتوماتيك موجودين في الفئة السعرية هذه و مفاضلة بينهم لذلك ننصح بشراء السيارات التالية: ( سكودا فابيا _ دايو جوليت _ دايهاتسو شاريد _ دايهاتسو سيريون ) كأفضل عربيات عملية و أعطالها قليلة واقتصادية لفئة الهاتشباك أوتوماتيك ب 100 ألف.

أفضل سيارات شبابية في مصر سعرها 100 ألف جنيه أوتوماتيك

السيارة الأولى التي يمكنني ترشيحها هي الأسكودا فابيا فهي متوافرة في مصر موديلات 2001 إلى 2004 وسعرها حوالي 100 ألف جنيه أوتوماتيك ومميزاتها أنها هاتشباك وهي سيارة محترمة، والصوت الخاص بها محمل والشاسيه قوي وهذا مطلوب خاصة في هذه الفئة وهي سيارة متزنة وثابتة على الطريق وهي سيارة شبابي والصالون الخاص بها رائع والتابلوه مقبول والموديلات ليست قديمة جدًا فيمكن شراءها بصورة جيدة، ولكن هناك عيوب في السيارا اسكودا فابيا أشهرها قطع غيارها قليلة جدًا لأنها غير منتشرة الانتشار الأكبر وهي موجودة ولكنها غالية الثمن، وعيبها أنه ليس أي صنايعي يقوم بفتحها لابد أن يكون هناك فني متخصص يفتحها لأن السيارة ليست سهلة، وتحتاج فني، وتنزل سيارة سكودا فيبيا بأكثر من محرك 1000 سيسي و 1200 و 1400 سيسي وواحد كاما واثنين كاما، وينصح بشراء 1400 سيسي واثنين كاما.

السيارة الثانية المرشحة هي دايو جوليت فهي سيارة اقتصادية لأقصى درجة وهي بها الكثير من قطع الغيار المتوفرة، وأي فني يمكن اصلاحها، وقطع غيارها رخيصة والسيارة أقل من قوة الصوت والشاسيه وبالتالي ليست ثابتة مثل السيارة الاسكودا الفابيا لكنها اقتصادية لأقصى درجة سواء في قطع الغيار أو أجرة الصنايعي الذي سيعمل عليها وفي إعادة البيع يمكن بيعها بكل سهولة ولن تخسر فيها على عكس السيارة الاسكودا الفابيا السوق الخاص بها نائم، ودايو جوليت خيار اقتصادي جدًا وهي سيارة محترمة وسيكون شكلها جميلة.

السيارة الثالثة الأفضل اوتوماتيك بقيمة 100 ألف جنيه في مصر هي سيارة دايهاتسو شاريد وهي سيارة 2007 موديل وياباني واعطالها صفر ومميزاتها رغم حجمها الصغير إلا أن الصالون الخاص بها متسع وجيد جدًا بالنسبة لحجمها وهي سيارة اقتصادية والمحرج 1000 سيسي وجيد في الاستهلاك، والتكييف محترم جدًا والعربية باور وفرامل ايه بي اس والثبات الخاص بها جيد جدًا على السرعات المتوسطة وقطع غيارها موجودة في الحرفيين ولكن يمكن شراءها أرخص في صقر قريش أو التوفيقية أو أكثر من مكان وهي اختيار جيد جدًا وهي خيار جيد واعطالها بسيطة.

السيارة الرابعة التي يصل سعرها في حدود 100 ألف جنيه اوتوماتيك فهي سيارة دايهاتسو سيريون وهي سيارة محترمة في موديلات 2001- 2002 -2003 موجودة في هذا السعر ويابانية لا يوجد بها أي أعطال وأعطالها قليل وثابتة على الطريق وقطع غيارها متوفرة وخيار يستاهل اضافته.