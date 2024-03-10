أفضل سيارات الدفع الرباعي في السوق الحالي

السيارات ذات الدفع الرباعي تحظى بشعبية متزايدة بفضل قدراتها المتعددة وملاءمتها لمختلف الطرق، في هذا المقال، نستعرض مجموعة من أبرز وأفضل السيارات في هذه الفئة لعامي 2023 و2024، مع التركيز على خصائص كل طراز وما يميزه.

جيب جراند شيروكي L

النسخة الموسعة من جراند شيروكي تأتي بتجهيزات راقية، تشمل كراسي الكابتن ومحرك V6 قوي، بالإضافة إلى محرك V8 اختياري، تتميز بركوب مستقر ومقصورة فاخمة.

لاند روفر رنج روفر

هذه السيارة تجمع بين الفخامة والصلابة، مع مقصورة تتمتع بجودة بناء استثنائية وتصميم أنيق، تقدم مقاعد مرنة ومتعددة التكوينات لراحة الركاب.

كاديلاك اسكاليد

تتميز إسكاليد بمظهر جريء ومقصورة واسعة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم الكلاسيكي، توفر خيارات متعددة للمحرك ومساحة كبيرة للأمتعة.

كيا كرنفال

كرنفال تقدم خصائص فريدة مثل الأبواب الجانبية المنزلقة، مع مقصورة قابلة للتعديل ومقاعد في الطراز الأعلى.

كرايسلر باسيفيكا

باسيفيكا تبرز بميزة الدفع الرباعي للأمان وتتمتع بمقصورة هادئة وواسعة مع محرك V6 قوي.

هيونداي باليسيد

باليسيد تقدم محرك V6 قوي وتصميم داخلي واسع مع مزايا قياسية متعددة، وهو ما يجعلها خياراً رائعاً للعائلات.

فورد اكسبيديشن

تتميز بقدرة سحب قوية ومقصورة فسيحة، بالإضافة إلى كفاءة في استهلاك الوقود وخيارات متعددة للمحرك.

لينكولن نافيجيتور

تتمتع بمقاعد فسيحة ومحرك V6 قوي مع اقتصاد جيد في استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا متميزًا في فئتها.

هوندا أوديسي

أوديسي تتصدر تصنيفات الميني فان بفضل مقصورتها الواسعة ومحركها القوي وقدرتها على التكيف مع احتياجات الركاب والبضائع.

ريفيان R1S

توفر R1S تجربة قيادة متفوقة بفضل قوتها الكهربائية الكبيرة وتصميمها الداخلي العصري وقدرتها على التعامل مع الطرق الوعرة.