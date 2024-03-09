أفضل سيارات البيك أب لعام 2023

في زمن يزداد فيه الوعي بأهمية الاستدامة البيئية، تبرز السيارات الكهربائية كحل مناسب للتحديات البيئية، وتأتي السيارات الكهربائية من طراز بيك أب في مقدمة هذا التحول، مجمعة بين الأداء القوي والفعالية البيئية، حيث توفر هذه السيارات مزايا عديدة من تقليل الانبعاثات الضارة إلى تحسين تجربة القيادة بفضل التقنيات الحديثة المزودة بها.

لوردستاون إنديورانس

تمثل لوردستاون إنديورانس (Lordstown Endurance) نموذجًا متقدمًا في فئة البيك أب الكهربائية، حيث توفر قوة 440 حصانًا وتسارعًا من 0 إلى 100 كم في 6.3 ثانية، تتميز بأربعة محركات، واحد لكل عجلة، تولد قوة إجمالية تبلغ 600 حصان، الشاحنة قادرة على سحب حتى 6000 رطل تقريبًا، وتتميز بناقل حركة أوتوماتيكي متغير وتسارع إلى 60 ميلاً في الساعة في 5.5 ثانية.

شيفروليه سلفرادو EV

تشترك شيفروليه سلفرادو الكهربائية (Chevrolet Silverado EV) في مجموعة نقل الحركة مع جمس همر، ولكنها تتميز بتصميم “Midgate Design” الذي يوفر مساحة تحميل إضافية، توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 400 ميل ونظام شحن سريع، محركاتها الكهربائية المزدوجة تقدم قوة 664 حصانًا وقدرة سحب تصل إلى 10000 رطل.

جمس همر EV

تعود همر إلى السوق بجمس همر بيك أب الكهربائية (GMC Hummer EV)، مقدمة تجربة قيادة ممتازة وقدرات على الطرق الوعرة، تتمتع بمدى قيادة طويل وتصميم داخلي واسع، وتحتوي على ثلاثة محركات كهربائية تنتج 830 حصانًا، تمتلك تقنيات متقدمة مثل Energy Assist وتقنية بطاريات Ultium، وتوفر مدى قيادة يزيد على 300 ميل.

ريفيان R1T

ريفيان R1T تتميز بقدرتها على القيادة في الطرق الوعرة وتصنيف سحب ممتاز، توفر خيارات متعددة للمحركات، من مزدوج إلى رباعي، مع قوة تصل إلى 800 حصان، تقدم مدى قيادة يتجاوز 400 ميل وتسارعًا مذهلًا.

فورد F150 لايتنينج

تجمع فورد F150 لايتنينج بين النجاح التقليدي للشاحنات الكهربائية مع مبتكرات تكنولوجية حديثة، توفر مدى قيادة يصل إلى 340 ميل وقدرة سحب تبلغ 7700 رطل، تمزج الشاحنة بين الأداء المتقدم والمظهر التقليدي لفورد F-150، مقدمة تجربة قيادة فريدة من نوعها.