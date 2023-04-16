أفضل خمس سيارات أنتجتها شركة BMW

تعتبر BMW احدى الشركات المصنعة للسيارات الألمانية المتميزة في العالم، وتتميز سياراتها بالأداء العالي والتصميم الأنيق والجودة العالية. وفي هذا المقال، سنقدم لكم أقوى سيارات BMW التي تم إنتاجها على مر السنين الماضية.

1- BMW M5: تعتبر BMW M5 واحدة من أقوى سيارات BMW التي تم إنتاجها على الإطلاق، حيث تم تزويدها بمحرك V8 سعة 4.4 لتر يولد قوة تصل إلى 600 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية فقط.

2- BMW M8: تعتبر BMW M8 سيارة رياضية فائقة الأداء، حيث تم تزويدها بمحرك V8 سعة 4.4 لتر يولد قوة تصل إلى 617 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.2 ثانية فقط.

3- BMW M4 GTS: تعتبر BMW M4 GTS واحدة من أكثر السيارات ندرة في العالم، حيث تم إنتاجها بعدد محدود جداً. وتم تزويدها بمحرك سعة 3.0 لتر يولد قوة تصل إلى 493 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية فقط.

4- BMW M3 CS: تعتبر BMW M3 CS سيارة رياضية فائقة الأداء، حيث تم تزويدها بمحرك سعة 3.0 لتر يولد قوة تصل إلى 453 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية فقط.

5- BMW X6 M: تعتبر BMW X6 M سيارة SUV رياضية فائقة الأداء، حيث تم تزويدها بمحرك V8 سعة 4.4 لتر يولد قوة تصل إلى 617 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثانية فقط.

باختصار، تتميز سيارات BMW بالأداء العالي والتصميم الأنيق والجودة العالية، وتعتبر السيارات الرياضية فائقة الأداء من بين أقوى سيارات BMW التي تم إنتاجها على مر السنين