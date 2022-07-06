أفضل أنواع سيارات زيرو بالأسواق موديل 2022-2023

لقد ازدادت عمليات البحث مؤخرًا عن موديلات السيارات الزيرو هذا العام 2022؛ فقد أصبحت السيارات جزء كبير ومهم في حياة أي أسرة أو شخص عامل، فلا يمكن الاستغناء عنها مهما كان، وتتنوع السيارات الزيرو في الأسواق بأشكال وموديلات مختلفة ومتعددة الاستخدامات، فمنها الرياضية والعادية والهاتشباك والعائلية وغيرهم، تابع معنا للتعرف على أفضل سيارات الزيرو المتوفرة حاليًا في الأسواق.

أفضل أنواع سيارات الزيرو 2022

هناك مجموعة متنوعة من السيارات هذا العام، وتعد الأكثر شهرة وطلبًا نظرًا لمواصفاتها الرائعة وامكانتها العالية، ومنها:

سيارة سوزوكي سويفت ديزاير

وبها ناقلين للحركة، الأول مانيوال والثاني يعمل أوتوماتيكيا، ويتراوح سعر هذه السيارة في مصر ما بين 230- 280 ألف جنيه.

سيارة رينو لوجان

ويبلغ قوة محركها 1600 سي سي، كما أن عدد أسطوانات المحرك بها أربعة، ومتوسطها في استهلاك الوقود يبلغ 6.3 لتر لكل مائة كيلو، وناقل الحركة بها أوتوماتيكيا، ويترواح سعرها في مصر ما بين 260-290 ألف جنيه.

سيارة بروتون ساجا

محرك القوة الخاص بها يصل إلى 1300 سي سي، كما أن ناقل الحركة ليس يدويًا بل أوتوماتيكيا، والمحرك به أربعة أسطوانات، والسيارة تعمل بقوة 95 حصان، ومعدل استهلاكها للوقود يبلغ 5.6 لتر فقط لكل مائة كيلو متر.

سيارة بي واي دي L3

محركها قوته 1500 سي سي، كما أنه مكون من 4 أسطوانات، وناقل حركتها يعمل بشكل أوتوماتيكي وبمعدل ستة سرعات مختلفة، كما أنها تسير بقوة 108 حصان، ويتراوح سعرها في مصر ما بين 269,500-279,500 جنيه مصري.

سيارة شيري أريزو 5

يتكون محركها من 4 أسطوانات، كما أن قوتها تبلغ 114 حصان، وسعتها 1.5 لتر، مزودة بمحركين الأول يعمل يدويًا والآخر يعمل أوتوماتيكيا، كما أنها مزودة بأربعة وسائد هوائية، ويتوفر منها ثلاثة فئات لكل فئة سعر معين، ويقل أي فئة منهم عن 200,000 جنيه.

سيارة نيسان صني

يتكون محركها من أربعة أسطوانات، وتعمل السيارة بقوة 108 حصان، وسعة المحرك تبلغ 1.5 لتر، كما أن سرعتها تصل إلى مائة كيلو متر في الساعة الواحدة، وتستهلك وقود بمعدل 6.9 لتر فقط لكل مائة متر، وتتوافر السيارة بـ 3 فئات مختلفة في الأسواق، ويبلغ سعر الفئة الأولى منها 197,500 جنيه مصري.