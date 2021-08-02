أغلى 10 سيارات في السعودية .. أرخصهم مرسيدس

يتميز سوق السيارات في المملكة العربية السعودية بالتنوع الكبير من حيث الأسعار والأنواع التي تلبي كافة الاحتياجات، ولكن دائما ما يجذب الانتباه هي السيارات الفارهة غلية الثمن التي يحلم بها الكثير من عشاق السيارات، وسنحاول من خلال السطور القليلة القادمة أستعراض أغلى 10 سيارات موجود اليوم بسوق السيارات السعودية.

أغلى 10 سيارات في السعودية

المركز العاشر: السيارة مرسيدس AMG 65 S

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1587300 إلى 1704859 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع الـCoupe بمحرك سعة 6000 CC

المركز التاسع: السياراة بنتلي كونتيننتال GT

يبلغ سعر هذه السيارة 1760000ريال سعودي، والسيارة من اتوماتيك بمحرك سعة 6000 CC

المركز الثامن: بنتلي بنتيجة 2021

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1102000الى 1867973ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع Mulliner بمحرك سعة 6000 CC

المركز السابع: لمبرجيني افينتادور

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1912656 إلى 2420000 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع Coupe / S بمحرك سعة 6500 CC.

المركز السادس: بنتلى مولسانى 2021

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1925000 إلى 2255000 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك بمحرك سعة 6800 CC.

المركز الخامس: لمبرجيني افينتادور 2021

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1912656 إلى 2420000 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع Roadster بمحرك سعة 6500 CC.

المركز الرابع: بنتلى مولسانى 2021

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1925000 إلى 225500 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع Speed بمحرك سعة 6800 CC.

المركز الثالث: فيرارى SF90 2021

سعر هذه السيارة 2090000 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع Plug-in-Hybrid بمحرك سعة 6800 CC.

المركز الثاني: بنتلى مولسانى 2021

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1925000 إلى 225500 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع Extended Wheelbase بمحرك سعة 6800 CC.

المركز الأول: لمبرجيني افينتادور 2021

يتراوح سعر هذه السيارة بين 1912656 إلى 2420000 ريال سعودي، والسيارة اتوماتيك من نوع LP770-4 Roadster بمحرك سعة 6500 CC.