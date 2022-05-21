أغلى سيارة في التاريخ .. مرسيدس عمرها 67 عام وبيعت بهذا السعر

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن بيع أغلى سيارة في التاريخ وهي السيارة مرسيدس بينز من طراز 300SLR، بسعر بلغ 143 مليون دولار أمريكي، السيارة التي لا يوجد منها في العالم سوى أثنين فقط، وتحمل أسم مؤسس مرسيدس المهندس “رودلف إنلهوت”، لم يُفصح عن أسم مشتريها حتى الآن، وفق ما أعلنته صالة المزادات المشرفة على عملية البيع.

أغلى سيارة في التاريخ

وكانت صحيفة “فرانس برس” قد نقلت في تقريرها عن عملية البيع، أن السيارة تفوقت على أغلى سيارة مسجلة بالعلم بثلاثة أضعاف ثمنها، حيث كانت السيارة الأغلى عالميا مسجلة باسم فراري من طراز GTO موديل 1963، وكانت قد تم بيعها عام 2017 بمبلغ 450 مليون دولار.

يذكر أن النسخة الوحيدة الموجودة من نفس الطراز، يتم عرضها بمتحف مرسيدس بمدينة “شتوتجارت” الألمانية، ومن المقرر أن تقوم “مرسيدس” بتوجيه ثمن بيع السيارة لتأسيس صندوق للمنح الدراسية، وفق ما أعلنته شبكة CNN الإخبارية.

مواصفات أغلى سيارة في التاريخ

ويعد هذا الطراز من مرسيدس من نوعية السيارات الرياضية، وبالرغم من السعر الذي بيعت به إلا أنها تحمل تاريخ كارثي، حيث تسببت في مجزرة خلال أحد السباقات راح ضحيتها 83 متفرج بسبب خطأ فني بالسيارة، وتسبب هذا الحادث في استبعاد مرسيدس من سباقات السيارات لسنين طويلة.

تبلغ سرعة السيارة القصوى 186 ميل في الساعة، وتعمل بمحرك ثماني الأسطوانات تصل قوته إلى 300 حصان، وتتميز بتصميمها الفريد حيث يتم فتح أبوباها مثل الأجنحة المنحنية على جانبي السيارة.