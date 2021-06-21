أصحاب التوتوك في نعيم بعد هذا القرار

أصبح كل من يملك توكتوك في مصر قريبا من أن يصبح في نعيم بعد الخطة التي أفصحت عنها مبادرة إحلال وتجديد السيارات من أجل تفعيل العمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

وأشارت مصادر مقربة من البنك المركزي أن كل من يملك توكتوك يمكنهم الاستفادة من مبادرة إحلاله بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي.

وسيحق لأصحاب التوكتوك شراء السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي والاستفادة من المبادرة الخاصة التي تقوم الدولة بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وتعمل الدولة على أكثر من محور من أجل نشر الطاقة النظيفة بداية من العمل على إحلال السيارات التي تعمل بالبنزين بأخرى تستخدم الغاز الطبيعي في السير على الطرقات ومرورا بالانتاج المنتظر لشركة النصر للسيارات من مركبات تعمل بالشحن الكهربائي.

اقرأ أيضا : بعد دخول السيارات الكهربائية مصر.. هل انتهى زمن مركبات البنزين؟ حقائق خطيرة

ومن المنتظر طرح السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في شهر ديسمبر حيث يجري حاليا تجربة المركبات الكهربائية على الطرقات المصرية من أجل التعرف على مدى تأثرها بالأجواء داخل البلاد.