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أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر

محمد جابر السيد

قدمت شركة نيسان مصر الطراز الجديد من سيارة نيسان سنترا 2023 والتي تصنف من فئة السيارات السيدان الاقتصادية، وتقدم السيارة بتصميم أقتصادي، ومجموعة من وسائل الأمان والرفاهية، وطرحت السيارة في السوق المصري بأربعة فئات من التجهيزات.

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أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر 1 21/12/2022 - 2:52 ص

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مواصفات نيسان سنترا 2023

المحرك

سعة المحرك 1600 سي سي
القوة 118 حصان
العزم 154 نيوتن متر
ناقل الحركة أوتوماتيك 5 سرعات أمامية
التسارع من صفر إلى 100 كم \ساعة 10,9 ثانية
السرعة القصوي 200 كم \ساعة
متوسط إستهلاك الوقود 8 لتر لكل 100 كم.

أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر 2 21/12/2022 - 2:52 ص

مواصفات الأمان

تستخدم السيارة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي مع نظام ABS، المسؤول عن منع انزلاق الفرامل، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعد BA، وحساسات أمامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة وأيضاً أحزمة أمان أمامية وخلفية ومثبت لمقاعد الأطفال بالمقعد الخلفي، وأيضاً نظام قفل مركزي للأبواب، والفئة العليا تأتي بمثبت سرعة وكاميرا خلفية للمساعدة علي الركن.

أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر 3 21/12/2022 - 2:52 ص

التجهيزات الداخلية والخارجية

من الخارج حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية هالوجين، وأضواء ليد نهارية وكشافات ضباب أمامية وخلفية، وجناح رياضي خلفي ومرايا جانبية كهربائية، وجنوط معدنية بقياس 16 بوصة في الفئات الأولى، بقياس 16 بوصة للفئات العليا زجاج خلفي معتم.

أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر 4 21/12/2022 - 2:52 ص

بينما من الداخل فتأتي السيارة بفرش من الجلد والمقاعد الأمامية يتم التحكم فيها يدوياً، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي الضبط مع فتحات للمكيف في الخلف، وتأتي الفئات الأولي من السيارة مشغل وسائط متعددة MP3 وراديو FM، يدعم منفذ AUX و USB لتشغيل الوسائط.

أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر 5 21/12/2022 - 2:52 ص

بينما الفئات العليا من السيارة تم تجهيزها بشاشة وسطية بقياس 7 بوصة تعمل باللمس تحتوي على نظام الوسائط المتعددة والخرائط ويمكن توصيل الشاشة بالهواتف بالبلوتوث، وتتصل الشاشة بنظام صوتي من 4 مكبرات صوتية، ونظام الدخول الذكي بدون مفتاح.

وأيضاً تأتي السيارة بنظام قفل الزجاج الجانبي كهربائياً، ومسند يد أمامي وخلفي وحامل 2 كوب أمامي وخلفي، ومخرج كهرباء 12 في الأمام.

أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر 3 21/12/2022 - 2:52 ص

اسعار نيسان سنترا في مصر

الفئة السعر 
الأولى Base 456.5 ألف جنيه
الثانية Upper 484.5 ألف جنيه
الثالثة Premium without Folding Mirror 513.4 ألف جنيه
الرابعة Premium With Folding Mirror 517.4 ألف جنيه

أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر 7 21/12/2022 - 2:52 ص

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محمد جابر السيد

حاصل علي بكالريوس هندسة وأعمل كمهندس إنتاج وأهتم بمجال كتابة المقالات في مختلف المقالات، وأهتم بقراءة الكتب وكتابة الروايات.

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