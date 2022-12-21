أسعار ومواصفات نيسان سنترا 2023 في مصر

قدمت شركة نيسان مصر الطراز الجديد من سيارة نيسان سنترا 2023 والتي تصنف من فئة السيارات السيدان الاقتصادية، وتقدم السيارة بتصميم أقتصادي، ومجموعة من وسائل الأمان والرفاهية، وطرحت السيارة في السوق المصري بأربعة فئات من التجهيزات.

مواصفات نيسان سنترا 2023

المحرك

سعة المحرك 1600 سي سي القوة 118 حصان العزم 154 نيوتن متر ناقل الحركة أوتوماتيك 5 سرعات أمامية التسارع من صفر إلى 100 كم \ساعة 10,9 ثانية السرعة القصوي 200 كم \ساعة متوسط إستهلاك الوقود 8 لتر لكل 100 كم.

مواصفات الأمان

تستخدم السيارة وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي مع نظام ABS، المسؤول عن منع انزلاق الفرامل، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المساعد BA، وحساسات أمامية وخلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة وأيضاً أحزمة أمان أمامية وخلفية ومثبت لمقاعد الأطفال بالمقعد الخلفي، وأيضاً نظام قفل مركزي للأبواب، والفئة العليا تأتي بمثبت سرعة وكاميرا خلفية للمساعدة علي الركن.

التجهيزات الداخلية والخارجية

من الخارج حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية هالوجين، وأضواء ليد نهارية وكشافات ضباب أمامية وخلفية، وجناح رياضي خلفي ومرايا جانبية كهربائية، وجنوط معدنية بقياس 16 بوصة في الفئات الأولى، بقياس 16 بوصة للفئات العليا زجاج خلفي معتم.

بينما من الداخل فتأتي السيارة بفرش من الجلد والمقاعد الأمامية يتم التحكم فيها يدوياً، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي الضبط مع فتحات للمكيف في الخلف، وتأتي الفئات الأولي من السيارة مشغل وسائط متعددة MP3 وراديو FM، يدعم منفذ AUX و USB لتشغيل الوسائط.

بينما الفئات العليا من السيارة تم تجهيزها بشاشة وسطية بقياس 7 بوصة تعمل باللمس تحتوي على نظام الوسائط المتعددة والخرائط ويمكن توصيل الشاشة بالهواتف بالبلوتوث، وتتصل الشاشة بنظام صوتي من 4 مكبرات صوتية، ونظام الدخول الذكي بدون مفتاح.

وأيضاً تأتي السيارة بنظام قفل الزجاج الجانبي كهربائياً، ومسند يد أمامي وخلفي وحامل 2 كوب أمامي وخلفي، ومخرج كهرباء 12 في الأمام.

اسعار نيسان سنترا في مصر