أسعار ومواصفات سيتروين C5 اير كروس 2024

طرحت شركة سيتروين الطراز الجديد من C5 اير كروس 2024 والتي تصنف في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، ويأتي الطراز الجديد من السيارة بتصميم انسيابي وعصري يتناسب مع تصميمات الحديثة لفئة السيارات الرياضية، بالإضافة إلى إعطاء للسيارة من الأمام شكل هجومي، وتقدم السيارة في السوق المصري بأربعة فئات من التجهيزات.

أبعاد السيارة

تأتي السيارة بطول 4500 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1689 مم، وقاعدة عجلات بطول 2730 مم، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 20 سم، وسعة الحقيبة الخلفية 510 لتر، وسعة خزان الوقود 53 لتر.

مواصفات السيارة

المحرك 4 سلندر 1.6 لتر مع شاحن هواء توربيني بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر ناقل الحركة اتوماتيك من ستة سرعات عوامل الأمان ستة وسائد هوائية – نظام فرامل ABS – نظام EBD – نظام الفرامل المساعد BA – حساسات أمامية وخلفية- كاميرا خلفية- نظام الثبات الإلكتروني – نظام إيموبليزر ضد السرقة- نظام التحذير من الخروج من المسار – كاميرا 360 درجة في الفئة العليا التجهيزات الخارجية جنوط رياضية 17 بوصة من الألمونيوم- جناح رياضي خلفي – أضواء أمامية وخلفية LED – أضواء ضباب أمامية – ممسحة مزيل ضباب للزجاج الخلفي – مرايا جانبية كهربائية – فتحة شنطة كهربائية – فتحة سقف بانوراما. التجهيزات الداخلية شاشة وسطية 9 بوصة – مقاعد أمامية كهربائية – تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي الضبط – تحكم في الصوت والهواء في الطارة – فرش من الجلد أو القماش حسب الفئة – نظام الدخول الذكي بدون مفتاح – زر لتشغيل المحرك – GPS – نظام ركن السيارة الذكي في الفئة العليا.

أسعار السيارة

تقدم السيارة في السوق المصري بأربعة فئات وجاءت الأسعار كالأتي:-

الفئة السعر الفئة الأولى A/T / Live 1,700,000 جنيه مصري الفئة الثانية FEEL / With Out Sunroof 1,865,000 جنيه الفئة الثالثة Feel With Sunroof 1,940,000 جنيه الفئة الرابعة SHINE 2,060,000 جنية

مميزات السيارة

استخدام محرك قوي وموفر في الوقود.

تصميم السيارة عصري يتناسب مع الشباب.

استخدام خامات داخلية عالية الجودة.

وجود الكثير من وسائل الأمان والترفيه.

ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب لمعظم الطرق.

مساحة الركوب الداخلية تتسع لخمسة أفراد.

عيوب السيارة