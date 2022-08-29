أسعار سيارات هافال 2022 في السعودية.. وهذه مدة الضمان

تتوفر سيارات هافال في المملكة العربية السعودية، عن طريق الشركة المحدودة لتوزيع وتسويق السيارات، حيث تتواجد بها 4 سيارات اس يو في: هافال جوليان، وهافال دارجو، وهافال H6، و هافال H9، وتقوم الشركة، التي تعتبر وكيل سيارات هافال في المملكة العربية السعودية، بمنح ضمان لمدة 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر ضد العيوب المصنعية للعميل الذي يرغب في شراء سيارات الشركة، وتتيح الشركة سيارة هافال جوليان كسيارة “اس يو في” من الفئة تحت المدمجة، إلا أنها مليئة بالتكنولوجيا، وتأتي بثلاثة فئات وأسعارها كما يلي:

سعر هافال جوليان بيسيك، 68,414 ريال سعودي شامل الضريبة.

سعر هافال جوليان اكتيف شامل الضريبية 74,164 ريال سعودي.

يبلغ سعر هافال جوليان بريميوم 83,364 ريال سعودي شامل الضريبة

سيارات هافال دارجو

تعتبر سيارة هافال دارجو، أحدث “اس يو في” من العلامة تصل المملكة العربية السعودية، وهي متوفرة بفئتين، وتتميز بتصميمها الجريء، كما تكتسب فئة فل كامل قدرات أداء علية على الطرق الوعرة مع نظام الدفع الرباعي، وتأتي أسعار السيارة كالتالي:

سعر هافال دارجو سبورت شامل الضريبة 109,239 ريال سعودي.

سعر هافال دارجو ادفنشر شامل الضريبة 124,189 ريال سعودي.

سيارات هافال H6

تأتي هافال H6 ضمن قطاع سيارات “اس يو في” المدمجة، وتتميز بقدر عالي من الأمان والعملية والاعتمادية والعملية، كما تتوفر بأحدث التكنولوجيا وفئة فل كامل مع نظام دفع رباعي، وتأتي السيارة بأربعة فئات، وأسعارها عند الوكيل كالتالي:

سعر هافال H6 بيسيك 83,939 ريال سعودي شامل الضريبة.

سعر هافال H6 اكتيف شامل الضريبة 94,289 ريال سعودي.

سعر هافال H6 بريميوم شامل الضريبة 103,489 ريال سعودي.

سعر هافال H6 بريميوم دفع رباعي 108,089 ريال سعودي شامل الضريبة.

سيارات هافال H9

أما سيارة هافال H9، فتعتبر أكبر سيارة ضمن العلامة الصينية، حيث تأتي بطول 4.86 متر، ومكونة من 3 صفوف من المقاعد في الداخل تكفي لجلوس 7 أفراد بما فيهم السائق، كما تتميز بقدرات الأداء العالي على الطرق الوعرة مع نظام الدفع الرباعي، وجاءت السيارة بـ 3 فئات، وأسعارها كما يلي: