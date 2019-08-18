أسعار سيارات نيسان في مصر 2019 (صني – كاشكاي – جوك – سنترا – تيدا)

نوضح لكم بالأرقام اسعار سيارات نيسان في مصر 2019 بمختلف الأنواع (نيسان صني – نيسان قشقاي – نيسان جوك – نيسان سنترا – نيسان تيدا) وذلك لمحبي السيارات، وخاصة بعد خفض اسعار السيارات الأوروبية في مصر، حيث تمثل أسعار السيارات في مصر اهتمامات كبيرة لمختلف المستهلكين والتجار، وتتنوع أذواق العملاء في مصر بمختلف الطبقات، حيث انه توجد سيارات اقل من 50 ألف جنيه ويمكنها أن تؤدي الغرض ذاته، وسوف نوضح لكم احدث اسعار نيسان وخاصة بعد حملة خليها تصدي التي أثارت جدلاً كبيراً في دعوتها لمقاطعة شراء السيارات حتى يتم بيعها بالسعر العادل والتي حققت نجاحاً كبيراً واليكم بيان سعر نيسان بأنواعها.

أسعار نيسان صني 2019 طراز السيارة السعر بالجنيه نيسان صني 2019 1.5L S 170,000 نيسان صني 2019 1.5L SV 179,000 نيسان صني 2019 1.5L SV Comfort 179,000 نيسان صني 2019 1.5 SL 190,000 أسعار نيسان كاشكاي 2019 طراز السيارة السعر بالجنيه نيسان قاشقي 2019 Standard 320,000 نيسان قاشقاي 2019 Top 340,000 نيسان كاشكاي 2019 Sport 360,000 أسعار نيسان جوك 2019 طراز السيارة السعر بالجنيه نيسان جوك 2019 1.6L SL 163,500 نيسان جوك 2019 1.6L SL Full Option 163,500 نيسان جوك 2019 1.6L S 181,000 نيسان جوك 2019 1.6L S Full Option 181,000 أسعار نيسان سنترا 2019 طراز السيارة السعر بالجنيه نيسان سنترا 2019 1.6L S 220,000 أسعار نيسان تيدا 2019 طراز السيارة السعر بالجنيه نيسان تيدا 2019 1.8L SV 140,610 كما يمكنكم معرفة قائمة السيارات الأوروبية التي حصلت على الإعفاء الجمركي بعد قرار تطبيق “زيرو جمارك” في مطلع العام الجاري، ويمكنكم متابعة اسعار السيارات في مصر للتعرف على السيارة المثالية التي ترعبون باقتنائها.