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أسعار سيارات نيسان في مصر 2019 (صني – كاشكاي – جوك – سنترا – تيدا)

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
أسعار سيارات نيسان في مصر 2019 (صني – كاشكاي – جوك – سنترا – تيدا)
اسعار سيارات نيسان في مصر

نوضح لكم بالأرقام اسعار سيارات نيسان في مصر 2019 بمختلف الأنواع (نيسان صني – نيسان قشقاي – نيسان جوك – نيسان سنترا – نيسان تيدا) وذلك لمحبي السيارات، وخاصة بعد خفض اسعار السيارات الأوروبية في مصر، حيث تمثل أسعار السيارات في مصر اهتمامات كبيرة لمختلف المستهلكين والتجار، وتتنوع أذواق العملاء في مصر بمختلف الطبقات، حيث انه توجد سيارات اقل من 50 ألف جنيه ويمكنها أن تؤدي الغرض ذاته، وسوف نوضح لكم احدث اسعار نيسان وخاصة بعد حملة خليها تصدي التي أثارت جدلاً كبيراً في دعوتها لمقاطعة شراء السيارات حتى يتم بيعها بالسعر العادل والتي حققت نجاحاً كبيراً واليكم بيان سعر نيسان بأنواعها.

أسعار نيسان صني 2019

طراز السيارةالسعر بالجنيه
نيسان صني 2019 1.5L S 170,000
نيسان صني 2019 1.5L SV 179,000
نيسان صني 2019 1.5L SV Comfort 179,000
نيسان صني 2019 1.5 SL 190,000

أسعار نيسان كاشكاي 2019

طراز السيارةالسعر بالجنيه
نيسان قاشقي 2019 Standard 320,000
نيسان قاشقاي 2019 Top 340,000
نيسان كاشكاي 2019 Sport 360,000

 

أسعار نيسان جوك 2019

طراز السيارةالسعر بالجنيه
نيسان جوك 2019 1.6L SL 163,500
نيسان جوك 2019 1.6L SL Full Option 163,500
نيسان جوك 2019 1.6L S 181,000
نيسان جوك 2019 1.6L S Full Option 181,000

 

أسعار نيسان سنترا 2019

طراز السيارةالسعر بالجنيه
نيسان سنترا 2019 1.6L S 220,000

 

أسعار نيسان تيدا 2019

طراز السيارةالسعر بالجنيه
نيسان تيدا 2019 1.8L SV 140,610

كما يمكنكم معرفة قائمة السيارات الأوروبية التي حصلت على الإعفاء الجمركي بعد قرار تطبيق “زيرو جمارك” في مطلع العام الجاري، ويمكنكم متابعة اسعار السيارات في مصر للتعرف على السيارة المثالية التي ترعبون باقتنائها.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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