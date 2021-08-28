أسعار سيارات تويوتا موديل 2022 في مصر

بواسطة مدحت الصباغ

يشهد سوق السيارات في مصر ارتفاع أسعار العديد من السيارات، سوف نتعرف في هذا المقال على الأسعار الجديدة لسيارات تويوتا بالتفصيل مع ذكر مواصفات كل سيارة.

أسعار سيارات تويوتا موديل 2022
  • أسعار تويوتا راش موديل 2022
الفئة السعر
الأولى  Full Option 345 ألف جنيه
الثانية Highline 370 ألف جنيه
  • مواصفات محرك راش موديل 2022
قوة المحرك 103 حصان
سعة المحرك 1500 سي سي
العزم الأقصى للدوران 136 نيوتن متر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 4 سرعات
  • أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2022
الفئة السعر
الأولىSmart   (دفع ثنائي) 795 ألف جنيه
الثانية  Elegance  (دفع رباعي) 945 ألف جنيه
  • مواصفات محرك الفئة الأولى فورتشنر موديل 2022
قوة المحرك 163 حصان
سعة المحرك 2700 سي سي
العزم الأقصى للدوران 245 نيوتن متر
عدد السلندرات 4 سلندر
  • أسعار تويوتا كورولا موديل 2022
الفئة السعر
الأولى  Active MT 307 ألف جنيه
الثانية  Active AT 337 ألف جنيه
الثالثة  Active Plus 340.500 جنيه
الرابعة  Comfort 372 ألف جنيه
الخامسة  Comfort Plus 375.600 جنيه
السادسة  Smart 397 ألف جنيه
السابعة  Smart (فتحة سقف) 417 ألف جنيه
الثامنة  GR 457 ألف جنيه
التاسعة  Elegance 472 ألف جنيه
  • مواصفات محرك كورولا
سعة المحرك 1600 سي سي
قوة المحرك 120 حصان
العزم الأقصى للدوران 154 نيوتن متر
  • سعر تويوتا (C-HR) موديل 2022
الفئة السعر
الأولى  Dynamic 450 ألف جنيه
  • مواصفات محرك السيارة
قوة المحرك 113 حصان
سعة المحرك 1200 سي سي – تربو
العزم الأقصى للدوران 185 نيوتن متر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 6 سرعات


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية