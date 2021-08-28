أسعار سيارات تويوتا موديل 2022 في مصر
يشهد سوق السيارات في مصر ارتفاع أسعار العديد من السيارات، سوف نتعرف في هذا المقال على الأسعار الجديدة لسيارات تويوتا بالتفصيل مع ذكر مواصفات كل سيارة.
- أسعار تويوتا راش موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى Full Option
|345 ألف جنيه
|الثانية Highline
|370 ألف جنيه
- مواصفات محرك راش موديل 2022
|قوة المحرك
|103 حصان
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|العزم الأقصى للدوران
|136 نيوتن متر
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك – 4 سرعات
- أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولىSmart (دفع ثنائي)
|795 ألف جنيه
|الثانية Elegance (دفع رباعي)
|945 ألف جنيه
- مواصفات محرك الفئة الأولى فورتشنر موديل 2022
|قوة المحرك
|163 حصان
|سعة المحرك
|2700 سي سي
|العزم الأقصى للدوران
|245 نيوتن متر
|عدد السلندرات
|4 سلندر
- أسعار تويوتا كورولا موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى Active MT
|307 ألف جنيه
|الثانية Active AT
|337 ألف جنيه
|الثالثة Active Plus
|340.500 جنيه
|الرابعة Comfort
|372 ألف جنيه
|الخامسة Comfort Plus
|375.600 جنيه
|السادسة Smart
|397 ألف جنيه
|السابعة Smart (فتحة سقف)
|417 ألف جنيه
|الثامنة GR
|457 ألف جنيه
|التاسعة Elegance
|472 ألف جنيه
- مواصفات محرك كورولا
|سعة المحرك
|1600 سي سي
|قوة المحرك
|120 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|154 نيوتن متر
- سعر تويوتا (C-HR) موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى Dynamic
|450 ألف جنيه
- مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|113 حصان
|سعة المحرك
|1200 سي سي – تربو
|العزم الأقصى للدوران
|185 نيوتن متر
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك – 6 سرعات