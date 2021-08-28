أسعار سيارات تويوتا موديل 2022 في مصر

يشهد سوق السيارات في مصر ارتفاع أسعار العديد من السيارات، سوف نتعرف في هذا المقال على الأسعار الجديدة لسيارات تويوتا بالتفصيل مع ذكر مواصفات كل سيارة.

أسعار تويوتا راش موديل 2022

الفئة السعر الأولى Full Option 345 ألف جنيه الثانية Highline 370 ألف جنيه

مواصفات محرك راش موديل 2022

قوة المحرك 103 حصان سعة المحرك 1500 سي سي العزم الأقصى للدوران 136 نيوتن متر ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 4 سرعات

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2022

الفئة السعر الأولىSmart (دفع ثنائي) 795 ألف جنيه الثانية Elegance (دفع رباعي) 945 ألف جنيه

مواصفات محرك الفئة الأولى فورتشنر موديل 2022

قوة المحرك 163 حصان سعة المحرك 2700 سي سي العزم الأقصى للدوران 245 نيوتن متر عدد السلندرات 4 سلندر

أسعار تويوتا كورولا موديل 2022

الفئة السعر الأولى Active MT 307 ألف جنيه الثانية Active AT 337 ألف جنيه الثالثة Active Plus 340.500 جنيه الرابعة Comfort 372 ألف جنيه الخامسة Comfort Plus 375.600 جنيه السادسة Smart 397 ألف جنيه السابعة Smart (فتحة سقف) 417 ألف جنيه الثامنة GR 457 ألف جنيه التاسعة Elegance 472 ألف جنيه

مواصفات محرك كورولا

سعة المحرك 1600 سي سي قوة المحرك 120 حصان العزم الأقصى للدوران 154 نيوتن متر

سعر تويوتا (C-HR) موديل 2022

الفئة السعر الأولى Dynamic 450 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة