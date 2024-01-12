أسعار تويوتا كورولا الرسمية في مصر 2024

تعتبر شركة تويوتا اليابانية من عمالقة الشركات المصنعة للسيارات حول العالم، وبالتالي فهي تطرح عدد كبير من إنتاجها داخل الأسواق المحلية والعالمية، ومن السيارات الشهيرة التي تطرحها شركة تويوتا السيارة كورولا، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وبالفعل فقد ضخت الشركة من تلك النسخة عدد كبير في الأسواق العالمية والمحلية بسعر يفتتح عند 925.000 جنيها مصريا للفئة الأولى Active، وهي من النسخ الموجودة في مصر بباقة مميزة من التجهيزات.

تتعدد فئاتها السعرية وتبدأ ب 925 ألف جنيه- مصدر الصورة: إكس

مواصفات تويوتا كورولا

تحتوي تويوتا كورولا من الداخل على مواصفات عالية، ومميزات فريدة، ويقدم إليكم «نجوم مصرية» أهم تلك المميزات بشئ من الإيجاز.

السيارة بها حساسات ركن، وكاميرا خلفية فائقة الجودة.

تمتلك السيارة مثبت للسرعة، ومرايا كهربائية من الحوانب.

وللسيارة بصمة، وسنترلوك (قفل مركزي للأبواب)، ولها نظام إيموبليزر “مانع السرقة”، وبها زر خاص لتشغيل وإيقاف المحرك.

وتتميز السيارة بشاشة لعرض الوسائط “تاتش سكرين”.

وتوجد داخل السيارة فتحة سقف هوائية، بالإضافة إلى مكيف الهواء، وريموت تحكم في كل ذلك، كما يوجد نظام صوتي ترفيهي، أنظمة فرامل بمعايير أمان عالمية، ووسائد هواء.

مواصفات المحرك الخاص بالسيارة وأبعادها

السيارة محركها يعمل بـ 1600 سي سي 4 سلندر، وبقوة 120حصانا، 154 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل السرعات أوتوماتيك.

السرعة القصوى للسيارة هي 189 كيلو متر في الساعة، بينما يقدر زمن التسارع بـ 12 ثانية.

طول السيارة هو 4630 مم، وعرضها هو 1780مم، بينما تتميز بارتفاع قدره 1435مم، وخلوص أرضي 164مم.

وعند الحديث عن طول قاعدة العجلات، نجد أنه 2700 مم، فيما نجد أن حجم حقيبة التخزين هو 470 لتر، وبسعة خزان وقود قدره 50 لتر.

السيارة تأتي في خمس فئات سعرية

وتأتي تويوتا كورولا في 5 فئات سعرية داخل حدود جمهورية مصر العربية، وهذه الفئات هي:

الفئة الأولى بسعر 925 ألف جنيه، وهي أوتوماتيك موديل 2024.

وسعر الفئة الثانية هو 990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1.100.000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1.150.000جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1.200.000جنيه.