أسعار الموتوسيكلات اليوم الثلاثاء 16_7_2019

يريد الجميع معرفة أسعار الموتوسيكلات،حيث يبحث عنها كل يوم لمعرفة أسعارها ثابتة أم متغيرة،تعد الموتوسيكلات من وسائل المواصلات الخفيفة وسهلة الحركة على الطريق ومتنقلة في جميع الأماكن،حيث يستخدمها الانسان في جميع مستلزماته الشخصية من الذهاب الى الشغل وغيره لانها سلهة الحركة وتعمل على توفير الوقت،انتشر استخدام الموتوسيكلات بشكل كبير ومختلف في مصر خلال الفترة الماضية والحالية،تساعد الموتوسيكلات على التغلب من الزحام على الطرق وتعد من أرخص وسائل المواصلات،يوجد اقبال شديد على بيع الموتوسيكلات نظرا لزيادة الاستخدمات اليومية،يختلف سعر الموتوسيكل حسب نوعه وامكانياته ومميزاته،

نعرض لكم أسعار الموتوسيكلات الكثر انتشارا في الفترة الأخيرة:

1_موتوسيكل هوجان:حيث يستخدمه الكثير من الشباب وكبار السن لسهولة تنقلة على الطريق،يتميز بامكانيات متطورة وحديثة،حيث يبدأ سعره من 11207 ألف جنية حتي 12200 ألف جنية.

2_موتوسيكل دايون:يستخدمه الكثير من الشعب ولكن لم يستخدمه الكثر من الشباب مثل موتوسيكل هوجان،ولكن يتميز بخفة الحركة والسرعة القصوة على الطرق ويوفر الوقت،ويساعد موتوسيكل دايون على التغلب في الزحام في الطريق،حيث يبدأ سعره من 11000 ألف جنية حتي 13650 ألف جنية.

3_موتوسيكل حلاوة:يعتبر من أفضل وأجود أنواع الموتوسيكلات الموجودة في مصر،حيث يتميز بصغر حجمه وخفة الحركة على الطريق،ويستخدمه الكثير من كبار السن وأيضا الشباب لتميزه بامكانيات جيدة وتجنبه العطل الدائم كما في باقي الموتوسيكلات،يبدأ سعره من 12800 ألف جنية حتي 13200 ألف جنية.

4_موتوسيكل سوزوكي:تعد من أفضل الأنواع في الموتوسيكلات،كانت منتشرة بكمية كبيرة في السنوات الماضية ولكنها اختفت وعادت مرة أخري في السنوات الحالية وانتشرت بكثرة نظرا لان جميع الشباب يريدوا ركوب هذا النوع لانه يتميز بامكانيات جيدة وقوة وسرعة قصوي على الطريق،ولكن يعتبر سعرها مرتفع جدا ومع ذالك منتشرة بكمية كبيرة حاليا حيث يبدأ سعرها من 45.000 ألف جنية حتي 150.000 ألف جنية.