أسعار السيارات في مصر 2019

سوق السيارات في مصر يعد من الأسواق الضخمة التي يهتم ويعمل بها الكثير من الناس في أنحاء الجمهورية وتتختلف تلك الأسواق في كل مكان وقطاع عن الأخر, حيث أصبح معظم المصرييين يهتمون بهذا السوق ويسعون لإمتلاك سيارات بإختلاف أنواعها, لذا في هذا الموضوع سأتطرق معك عن أسعار السيارات في مصر لعام 2019 خاصة بعد انخفاض سعر الجنية أمام العملات الأخرى، وقد لاحظنا أن هناك ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية.

أسعار السيارات مصر موديلات 2018-2019 متوسط 150000 جنيه سيارة كينبو ربع نقل – مانيوال – السعر 120000 جنيه مصري. سيارة كينبو ميني فان – السعر 125000 جنيه مصري. سيارة سوزوكي التو 2019 – مانيوال – السعر 130000 جنيه مصري. سيارة كيتون M70 – مانيوال – السعر 142000 جنيه مصري. سيارة كيتون M70 – مانيوال – السعر 148000 جنيه مصري. أسعار السيارات في مصر موديلات 2018-2019 متوسط 175000 جنيه سيارة كاري Q22 2018 – مانيوال – السعر 155000 جنيه مصري. سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال – السعر 157000 جنيه مصري. سيارة لادا جرانتا 2019 – مانيوال – السعر 157000 جنيه مصري. سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال – السعر 161000 جنيه مصري. سيارة هايما M3 2018 – مانيوال- السعر 163900 جنيه مصري. سيارة سينوفا A1 2018 – مانيوال – السعر 166000 جنيه مصري. سيارة شيفروليه لانوس 2018 – جميع الكماليات – السعر 166900 جنيه مصري. سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال – السعر 171250 جنيه مصري. سيارة شيري انفي 2018 – مانيوال – السعر 173000 جنيه مصري. سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال /A/C – السعر 174300 جنيه مصري. أسعار السيارات في مصر موديلات 2018-2019 متوسط 200000جنيه سيارة انفي 2019 – مانيوال – السعر 175000 جنيه مصري. سيارة تشانجان M50 2018 – مانيوال – السعر 176000 جنيه مصري. سيارة سينوفا A1 2018 – اوتوماتيك – السعر 178000 جنيه مصري. سيارة بي واي دي L3 2018 – مانيوال – السعر 178000 جنيه مصري. سيارة شانجي M50 2019 – مانيوال – السعر 179000 جنيه مصري. سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال – السعر 182500 جنيه مصري. سيارة سينوفا A1 2018 – اوتوماتيك – سعر السيارة 184000 جنيه مصري. سيارة بي واي دي F3 2019 – مانيوال – السعر 185000 جنيه مصري. سيارة شيفروليه N300 2018 – مانيوال – سعر السيارة 185100 جنيه مصري. سيارة شيفروليه N300 2018 – جميع الكماليات / مانيوال – سعر السيارة 186150 جنيه مصري. سيارة شانجي M50 2019 – اتوماتيك / هاي لاين – السعر 187000 جنيه مصري. سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال / GL – سعر السيارة 189500 جنيه مصري. سيارة دفسك جلوري 2019 – مانيوال / هاي لاين – السعر 190000 جنيه مصري. سيارة بي واي دي 2018 L3 – اتوماتيك – سعر السيارة 190000 جنيه مصري. سيارة رينو لوجان 2019 – مانيوال /FL – السعر 190000 جنيه مصري. سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال – السعر 190500 جنيه مصري. سيارة جيلي امجراند 7 2018 – مانيوال – سعة الماتور CC 1500 – سعر السيارة 191000 جنيه مصري. سيارة شيفروليه افيو 2018 – اتوماتيك – السعر 191800 جنيه مصري. سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال – سعر السيارة 193000 جنيه مصري. سيارة هيونداي فيرنا 2019 – مانيوال– سعر السيارة 194000 جنيه مصري. سيارة تشانجان 2017 V7 – اتوماتيك – السعر 195000 جنيه مصري. سيارة جيلي امجراند 2019 – مانيوال– السعر 195000 جنيه مصري. سيارة هايما 2018 M3 – اتوماتيك – سعر السيارة 197900 جنيه مصري. سيارة شانجي 2019 M50 – اتوماتيك / توب لاين– السعر 199000 جنيه مصري. سيارة فيات باندا 2018 – مانيوال / Easy – سعر السيارة 199900 جنيه مصري. أسعار السيارا في مصر موديلات 2018-2019 متوسط 300000 جنيه مصري سيارة تشانجان 2019 CS 35 – اتوماتيك – سعر السيارة 250000 جنيه مصري.

سيارة هيونداي 2019 I10 – اتوماتيك – سعر السيارة 250000 جنيه مصري.

سيارة رينو سانديرو 2019 – اتوماتيك / – سعر السيارة 252000 جنيه مصري.

سيارة رينو لوجان 2019 – اتوماتيك / هاي لاين – سعة الماتور 1600 CC – سعر السيارة 2540000 جنيه مصري.

سيارة سيتروين سي اليزيه – اتوماتيك / Comfort – سعر السيارة 254900 جنيه مصري. كانت تلك بعض من اسعار السيارات في مصر في متوسط اسعار معظم من يريدون شراء السيارات وهذه الاسعار بدات من 150 الف جنيها مصريا إلي 300 الف جنيها مصريا.

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