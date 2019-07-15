أسعار السيارات اليوم الاثنين 15_7_2019

يراقب الجميع كل يوم أسعار السيارات نظرا لاهمية السيارات في الحياة اليومية،تعد السيارات من أهم الأشياء المهمة في حياة الانسان ولها قيمة كبيرة جدا في العالم،حيث يستخدمها الانسان في جميع مهامه الشخصية من شغل والذهاب لجميع نواحي البلاد بكل سهولة ويسر،حيث لها قيمة عالية من خلال تسهيل وتقليل الوقت لاي مكان بعيد في جميع نواحي البلاد.

يهتم الجميع بالسيارات الحديثة والجديدة موديل السنة لتجنب العطل الفني الدائم في السيارات من خلال المسافات البعيدة،يعتمد الكثير على السيارت مرتفعة السعر ولم ينظروا للسعر ولكن يريد سيارة لم يوجد بها أي عطل فني ومساعدته في أي مكان وأي وقت،الجميع يهتم بالسيارات لانها تسهل جميع الامور الشخصية للجميع ولها مكانة جيدة لدي العالم.

نعرض لكم أسعار العديد من السيارات الحديثة والجديدة لعام 2019_2020:

1_أودي:يوجد العديد من الأنواع الخاصة بالسيارات الأودي مثل(A3_A4_A5_A7_Q2_Q7)،يوجد البعض من الناس يتابع أسعار سيارة أودي نظرا لوجود الامكانيات المتطورة بداخلها ورغبة البعض في قيادتها،ولكن تعد من أنواع السيارات التي أسعارها مرتفعة جدا حيث تبدأ أسعارها من 520.000 ألف جنية حتي 3.200.000،وتوجد في العديد من المحافظات مثل:الاسكندرية_الاسماعيلية_السادس من أكتوبر_طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي_بور سعيد،ويوجد بعض المعارض التي يوجد بها سيارة أودي مثل:الاحمدي موتورز_مودرن كار_الحاوي للتجارة_نيو موتورز_بي أوتو لتجارة السيارات_القاضي اوتوموتيف.

2_بي ام دبليو:تعد من أهم السيارات الموجودة في العالم حيث تمتلك امكانيات متطورة وحديثة بداخلها ويعتمد عليها الكثير من الناس ويرغبوا في شرائها نظرا لسعرها العالي،ويوجد العديد من الأنواع مثل(640i_52oi_53oi_x3_x4_318i_32oi_x6_33oi_x1_218i_34oi_74oli_x2_i8_218_x5_118i_z4_418i_m85oi)،حيث لدي بي ام دبليو أنواع كثير وكل يوم يخترع أنواع جديدة وحديثة منها،حيث تبدأ أسعارها من 570.000 حتي 3.150.000،توجد داخل بعض المحافظات مثل: السادس من أكتوبر_القاهرة_المنصورة_طرق الاسكندرية القاهرة الصحراوي_الجيرة_القاهرة،وتجد داخل العديد من المعارض أهمها:مودرن كار_نيو موتورز_ياسين جروب_الحاوي للتجارة_القاضي اوتوموتيف_BMW.

3_جيب:تعد من أقوي السيارات في العالم حيث تتحرك وسط الرماء بكل قوة ويسر،يستخدمها الكثير من العرب نظرا لتجنبها السقوط في الرماء وخاصة أن العرب يذهبون للاماكن المليئة بالرماء فتعد من أشد وأقوي السيارات،حيث يبدأ سعرها من 410.000 ألف جنية حتي 1.300.000،ولديها العديد من الأنواع أهمها:رانجلر 2018_جراند شيروكي 2019_رينجيد 2019،وتوجد في العديد من المحافظات مثل:الاسكندرية_الاسماعيلية_السادس من أكتوبر_طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي_بورسعيد.

4_جيلي:تعتبر هذه السيارة لها مواصفات خاصة حيث تم اختراعها في السنوات الماضية،حيث يوجد من أنواع مثل:ايمجراند7 2019_امبريال 2019_X7 2019،حيث تبدا أسعارها من 189.000 ألف جنية حتي 299.900 ألف جنية،وتوجد في العديد من المحافظات أهمها:البحيرة_الجيرة_السادس من أكتوبر_الاسكندرية_طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي_بورسعيد_قنا،وتوجد في العديد من المعارض أهمها:مودرن كار_نيو موتورز_شيرين كار_الحاوي للتجارة_القاضي اوتوموتيف_بي أوتو لتجارة السيارات_الكموني للسيارات.

5_بي واي دي:تعتبر من أحدث أنواع السيارات المخترعة من زمن قليل من السنوات الماضية والحالية والقادمة،وتعد من أجود الانواع التي لديها امكانيات حديثة ومتطورة،ولديها العديد من الانواع الجديدة أهمها:S5 2019_F3 2020،حيث تبدا أسعارها من 178.000 ألف جنية حتي 290.000 ألف جنية،وتوجد داخل العديد من المحافظات مثل:الاسكندرية_الغربية_الدقهلية_الجيرة_السادس من أكتوبر_القاهرة،وتوجد في العديد من المعارض أهمها:بي أوتو لتجارة السيارات_الكموني للسيارات.