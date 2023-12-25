أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2023

يبحث العديد من راغبي شراء السيارات الكهربائية عن أسعار السيارات الكهربائية في مصر خلال الفترة الحالية، وتعتبر السيارات الكهربائية اختيار جيد لأنها تعد صديقة للبيئة.

موديلات السيارات الكهربائية المصرية

موديلات السيارات الكهربائية في مصر متنوعة ومختلفة في الأحجام والأسعار والإمكانيات.

ومن أنوع السيارات الكهربائية في مصر ما يلي:

سيارات تسلا الكهربائية.

سيارات مرسيدس الكهربائية.

سيارات أودي الكهربائية.

سيارة فولكس فاجن ID4X 91.

سيارة بورش Taycan.

سيارة هامر GMC Hummer.

سيارة دونج فينج.

سيارة لاند روفر.

أرخص سيارة كهربائية في مصر

تعتبر السيارة الكهربائية شانجان E-STAR هي الأرخص في السوق المصري للسيارات الكهربائية.

فإن سعر السيارة شانجان E-STAR يتراوح ما بين 13 ألف دولار إلى 21 ألف دولار.

سعر السيارة بي ام دبليو i7 الكهربائية:

قدمت شركة جلوبال أوتو الوكيل الرسمي لسيارات BMW في السوق المصرية سيارة i7، وهي النسخة الكهربائية بالكامل من الجيل الجديد، وسعرها 6 مليون و200 ألف جنيه مصري.

سعر سيارة بي ام دبليو i4 الكهربائية:

سيارة i4 الكهربائية يتم تقديمها من قبل شركة جلوبال أوتو وكيل علامة بي ام دبليو، بسعر 2 مليون و470 ألف جنيه.