أسامة أبو المجد: ارتفاع أسعار السيارات شيء طبيعي

تحدث المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن الاتهامات التي يتم توجيهها لتجار السيارات بشأن رفع الأسعار، قائلًا: «زيادة أسعار السيارات شيء طبيعي، لأن كل السلع زادت وليست السيارات فقط، الزيت بقى بـ70 جنيه، بدلًا من 20».

وأكد المستشار أسامة أبو المجد، خلال حواره ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع على فضائية «أون»، أن السيارات سلعة مثل أي سلعة، وتوفيرها يحتاج إلى مزيد من الدولار للحصول عليها.

وأشار إلى أن السيارات سلعة هامة جدًا، ولابد من أن تصدر الدولة حزمة من القرارات بشأن حل مشكلة زيادة أسعار السيارات لأنها لم تهد سلعة استفزازية بل على العكس هي سلعة هامة جدًا لتنمية موارد الدولة.

وأضاف أن السماح باستيراد سيارة إنتاج أقل عامًا سيساهم في حل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات، موضحًا أن العالم بأجمعه يعاني من قلة إنتاج السيارات الزيرو الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى زيادة الأسعار.