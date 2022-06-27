أرخص 5 سيارات جديدة بالسعودية لعام 2022 بإمكانيات رائعة

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في الحصول على سيارة بإمكانيات وسعر مناسب، تلبي احتياجاتهم اليومية، وفي نفس الوقت تقتصد معه في المال، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، لذا نوفر لكم أرخص 5 سيارات جديدة بالسعودية لعام 2022 والتي تعد مناسبة للفئة المتوسطة، وفي ظل تنافس الكثير من الشركات الشهيرة في توفيرها.

أرخص 5 سيارات جديدة 2022

تترواح أسعار السيارات التي نتناولها معكم في متوسط 21400 يال سعودي حتى 52250 ريال، مع إمكانيات رائعة ومناسبة للكثيرين:

ميتسوبيشي أتراج 2022

ميتسوبيشي أتراج 2022 هي واحدة من أفضل سيارات السيدان، وتجمع بين السعر المناسب للعملاء والحصول على مواصفات رائعة مثل:

تحتوي على جنوط مقاس 15 انش، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية LED.

توفر إضاءة نهارية وشاشة ترفيه بمقاس 7 بوصة.

تملك نوافذ كهربائية وعجلة قيادة مختلفة الوظائف.

يبدأ سعرها من 21400 ريال.

تويوتا يارس 2022

تجمع تويوتا يارس 2022 بين العامل الاقتصاد والعملي في الاستخدام، وهي من السيارات الرائدة بسيدان 2022، كما أنها تتميز بمميزات وفخامة وجريء ورياضي، وتتميز أيضًا بـ:

بوجود خطوط ديناميكية على جانبي الجسم ووجود حساسات خلفية. المقصورة من الداخل مريح للغاية وتحتوي على شاشة تعمل باللمس 6.25 بوصة. بها على 4 مكبرات صوت. يبدأ سعرها من 41،400 ريال

سيارة ام جي 5 2022

تتميز MG 5 2022 بتصميم خارجي مميز ورائع مع تصميم داخلي يوفر جميع وسائل الراحة للسائق والأشخاص الموجودين داخل السيارة، ووتميز بالآتي:

ذات تصميم حديث وشبابي، مزود بعجلات مقاس 15 بوصة. وجود أزرار تحكم في عجلة القيادة ومرايا كهربائية ومقاعد مخملية يبدأ سعرها من 50655 ريال.

كيا بيجاس 2022

تحظى كيا بيجاس 2022 بشهرة كبيرة في دول العالم وخاصة في السعودي، وذلك لأن تصميمها جذاب وتقنيتها العصرية والأنيقة، بالإضافة إلى:

توفر للسائق الديناميكية في القيادة المتميزة.

تماك مصابيح نهارية في الأمام نوع الهجينز

العجلات 14 إنش.

كما أن مساحة السيارة من الداخل مميزة ومناسبة.

تتوفر السيارة في السوق السعودي بدءًا من سعر 51233 ريال.

سيارة جاك GA4 2022

GAC GA4 2022 هي من السيارات العملية، وتتميز بـ:

المساحة الداخلية واسعة مما يمنح القائد والركاب شعورًا بالهدوء والراحة.

تصميم السيارة ذات مظهر أنيق، وعجلات رياضية مقاس 16 إنش.

مصابيح الهالوجين، ومقاعد مغطأة من الجلد.

بها شاشة ترفية وفتحة سقف و4 مكبرات صوت.

سعرها يبدأ من 52250 ريال.

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