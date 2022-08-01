أرخص هوندا سيفك فى مصر.. بـ 95 ألف جنيه

تعتبر سيارة هوندا سيفك موديل عام 1997 واحدة من أكثر طرازات السيارات المتواجدة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة تفضيلاً ورواجا، حيث تتسم السيارة بالعديد من المميزات التي جعلتها ذات مكانة كبيرة بين المصريين ولدى الشباب خصوصاً.

المواصفات الفنية لسيارة هوندا سيفك موديل 1997

تعمل سيارة هوندا سيفك موديل 1997 بمحرك سعته 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 90 حصان، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100كم/ساعة في فترة زمنية قدرها 7.3 ثانية.

المواصفات الداخلية لسيارة هوندا سيفك موديل 1997

مقصورة السيارة مزودة بالعديد من المميزات منها مسند للذراعين، و وسادة هوائية، ولوحة قيادة تناظرية، وراديو، وزوج من فتحات التهوية، و صندوق قفازات، ونوافذ كهربائية، ومرايا كهربائية، وفتحة سقف، وتكييف هواء.

المواصفات الخارجية لسيارة هوندا سيفك موديل 1997

سيارة هوندا سيفك موديل 1997 متوفرة بأطوال وأعراض مختلفة جاءت على النحو التالي، الطول 4325 مم، الارتفاع 1390 مم، والعرض 1695 مم، وقاعدة عجلات 2620 مم، وحجم الشنطة الخلفية 375 لتر .

تظهر سيارة هوندا سيفك موديل 1997 من الخارج بمظهر أنيق وجذاب حيث تحتوي على إشارات أمامية وخلفية، وإضاءة أمامية وخلفية وفجات للرؤية الليلية، وتحتوي أيضا على صداد خلفي وأمامي له نفس لون السيارة .

سعر سيارة هوندا سيفك موديل 1997

تتوفر سيارة هوندا سيفك موديل 1997 بسعر يتراوح بين 95 ألف جنيه و 100 ألف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.