أخبار السيارات

أرخص هوندا سيفك فى مصر.. بـ 95 ألف جنيه

سها عشري

تعتبر سيارة هوندا سيفك موديل عام 1997 واحدة من أكثر طرازات السيارات المتواجدة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة تفضيلاً ورواجا، حيث تتسم السيارة بالعديد من المميزات التي جعلتها ذات مكانة كبيرة بين المصريين ولدى الشباب خصوصاً.

المواصفات الفنية لسيارة هوندا سيفك موديل 1997

  • تعمل سيارة هوندا سيفك موديل 1997 بمحرك سعته 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 90 حصان، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100كم/ساعة في فترة زمنية قدرها 7.3 ثانية.

نسائية بـ 40 ألف جنيه.. مواصفات دايو ماتيز موديل 2002

مواصفات ومميزات سيارة Ferrari 296 GTS الجديدة

المواصفات الداخلية لسيارة هوندا سيفك موديل 1997

  • مقصورة السيارة مزودة بالعديد من المميزات منها مسند للذراعين، و وسادة هوائية، ولوحة قيادة تناظرية، وراديو، وزوج من فتحات التهوية، و صندوق قفازات، ونوافذ كهربائية، ومرايا كهربائية، وفتحة سقف، وتكييف هواء.

المواصفات الخارجية لسيارة هوندا سيفك موديل 1997

  • سيارة هوندا سيفك موديل 1997 متوفرة بأطوال وأعراض مختلفة جاءت على النحو التالي، الطول 4325 مم، الارتفاع 1390 مم، والعرض 1695 مم، وقاعدة عجلات 2620 مم، وحجم الشنطة الخلفية 375 لتر .

  • تظهر سيارة هوندا سيفك موديل 1997 من الخارج بمظهر أنيق وجذاب حيث تحتوي على إشارات أمامية وخلفية، وإضاءة أمامية وخلفية وفجات للرؤية الليلية، وتحتوي أيضا على صداد خلفي وأمامي له نفس لون السيارة .

سعر سيارة هوندا سيفك موديل 1997

تتوفر سيارة هوندا سيفك موديل 1997 بسعر يتراوح بين 95 ألف جنيه و 100 ألف جنيه ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

سها عشري

سها عشري كاتبة ومحررة لدي موقع نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس آداب جامعة المنصورة، أهوى مساعدة الآخرين في نشر المعلومة الأصح والأدق دائما، أهم هوايات هي القراءة الكتابة و التصفح على صفحات التواصل الاجتماعي، قمت بالكتابة في العديد من المواقع الإخبارية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.