أرخص شيفروليه أوبترا في مصر بـ 140 ألف جنيه

يبحث المصريون دائماً عن سيارات تتناسب مع ظروف معيشتهم ومستوى دخلهم، لذلك تعد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 من أكثر السيارات المناسبة لأغلب المواطنين حيث إنها طراز رخيص وتقتصد في استهلاك الوقود، كما أنها تتمتع بتصميم خارجي جذاب بسبب احتوائها على مرايا جانبيه كهربائية الضبط، ومصابيح أمامية ومصابيح إشارة، ومصابيح ستوب خلفية، وجنوط، وصداد أمامي وخلفي يحمل نفس لون السيارة، وإضاءة ضباب أمامية.

مواصفات سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007