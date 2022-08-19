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أرخص شيفروليه أوبترا في مصر بـ 140 ألف جنيه

سها عشري

يبحث المصريون دائماً عن سيارات تتناسب مع ظروف معيشتهم ومستوى دخلهم، لذلك تعد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007 من أكثر السيارات المناسبة لأغلب المواطنين حيث إنها طراز رخيص وتقتصد في استهلاك الوقود، كما أنها تتمتع بتصميم خارجي جذاب بسبب احتوائها على مرايا جانبيه كهربائية الضبط، ومصابيح أمامية ومصابيح إشارة، ومصابيح ستوب خلفية، وجنوط، وصداد أمامي وخلفي يحمل نفس لون السيارة، وإضاءة ضباب أمامية.

مواصفات سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2007

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المحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 107 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.
ناقل الحركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.
معدل التسارع تتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة خلال مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية.
الفرامل فرامل أقراص، و أقراص مهواة.
مزايا الأمان بالسيارة السيارة مزودة بأحزمة أمان، ومصابيح ضباب أمامية، وسنتر لوك، ومصابيح توقف للفرامل.
المواصفات الداخلية للسيارة يوجد بالسيارة نور صالون، ونور قراءة، ونور للشنطة الخلفية، وباور ستيرنج، وتكييف عادي وكاسيت شرائط وسي دي، كما يمكن التحكم في الكراسي الأمامية، وطي الكنبة الخلفية.
أطوال وأعراض السيارة الطول 4.515 مم، والعرض 1,725 مم، والارتفاع 1.445 مم.
قاعدة العجلات طولها يبلغ حوالي 2600 مم.
سعة حقيبة التخزين الخلفية تصل سعتها إلى 450 لتر.
سعر السيارة يختلف سعر السيارة على حسب الحالة الفنية لها، ويبلغ السعر حوالي 140 ألف جنيه مصري.
سها عشري

سها عشري كاتبة ومحررة لدي موقع نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس آداب جامعة المنصورة، أهوى مساعدة الآخرين في نشر المعلومة الأصح والأدق دائما، أهم هوايات هي القراءة الكتابة و التصفح على صفحات التواصل الاجتماعي، قمت بالكتابة في العديد من المواقع الإخبارية.


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