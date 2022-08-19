أرخص رينو لوجان بسعر 180 ألف جنيه
تعد سيارة رينو لوجان موديل 2019 من أكثر السيارات التي تناسب فئة كبيرة من المجتمع المصري، وذلك لأنها تتمتع بالتصميم الجذاب والإمكانيات العالية كما أنها تأتي بسعر منخفض في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث يبحث المواطنون دائما عن السيارة التي تناسب دخلهم الشهري. وتتمتع سيارة رينو لوجان موديل 2019 بالعديد من مزايا الأمان والرفاهية الداخلية مثل وجود مساند رأس أمامية وخلفية، وإمكانية التحكم في ارتفاع المقاعد، كما يوجد حوامل أكواب أمامية وخلفية ومساند يد أمامية، ومساحات تخزين في الأبواب، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وتكيف، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات في الأبواب، ومدخل AUX، وبلوتوث، وكمبيوتر للرحلات، وعجلة قيادة هيدروليك.
مواصفات سيارة رينو لوجان موديل 2019
|المحرك
|4 سلندر سعة 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 110 حصان وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر.
|ناقل الحركة
|ناقل الحركة أوتوماتيك يتكون من 4 سرعات.
|معدل التسارع
|تتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة خلال مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية.
|الفرامل
|فرامل ABS، كما يوجد نظام توزيع الفرامل إلكترونيا على العجلات.
|مزايا الأمان
|يوجد قفل مركزي ونظام الايموبليزر ضد السرقة، ونظام إنذار عدم غلق السيارة، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وأحزمة امأن أمامية.
|مزايا السيارة الخارجية
|السيارة مزودة بجنوط 15 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية، ومرايا جانبية كهربائية وإضاءة أمامية وإضاءة خلفية.
|سعر السيارة
|يختلف على حسب الحالة الفنية للسيارة ولكن يتراوح ما بين 180 ألف جنيه مصري، حتى 200 ألف جنيه مصري.