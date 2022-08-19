أرخص رينو لوجان بسعر 180 ألف جنيه

تعد سيارة رينو لوجان موديل 2019 من أكثر السيارات التي تناسب فئة كبيرة من المجتمع المصري، وذلك لأنها تتمتع بالتصميم الجذاب والإمكانيات العالية كما أنها تأتي بسعر منخفض في السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث يبحث المواطنون دائما عن السيارة التي تناسب دخلهم الشهري. وتتمتع سيارة رينو لوجان موديل 2019 بالعديد من مزايا الأمان والرفاهية الداخلية مثل وجود مساند رأس أمامية وخلفية، وإمكانية التحكم في ارتفاع المقاعد، كما يوجد حوامل أكواب أمامية وخلفية ومساند يد أمامية، ومساحات تخزين في الأبواب، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وتكيف، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات في الأبواب، ومدخل AUX، وبلوتوث، وكمبيوتر للرحلات، وعجلة قيادة هيدروليك.

مواصفات سيارة رينو لوجان موديل 2019