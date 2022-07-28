أخبار مُسرّبة عن أبرز مواصفات سيارة سوزوكي جيمني .. سيارة الخمس ابواب

تعد سيارة سوزوكي جيمني من السيارات المحبوبة لدى الكثير من الأشخاص، خاصةً محبي المغامرات والسير على الطرق الوعرة والصعبة، وقد ظهرت أنباء تعلن عن طرح جيل جديد من سيارة سوزوكي جيمني بعد مرور أربعة أعوام على إصدارها، وهي نسخة خامسة منها، وقد اعتقد الكثير بأن هذا الأمر مجرد إشاعة إلى أن تم الإعلان عنها من خلال ظهور بعض الصور الخيالية لها على مواقع التقنية العالمية.

مواصفات سيارة سوزوكي جيمني الجديدة

بالطبع يأتي كل موديل جديد بالعديد من التطورات والإضافات التي تجعله مختلف عن غيره من الموديلات السابقة، لذا سوف نسلط الضوء على أهم مميزات هذه السيارة الجديدة في السطور التالية:

تتميز سيارة سوزوكي جيمني الجديدة بقاعدة عجلاتها الطويلة المرتفعة؛ تجنبًا لاحتكاك السيارة من الأسفل بأرضية الطريق، وحتى تتناسب مع الطرق الوعرة أيضًا.

لقد تم إضافة نوافذ خلفية للسيارة، أي أصبح عددها الآن 6 نوافذ وليس 4.

بالإضافة إلى أبواب جديدة من الخلف، أي أن تصميم السيارة الخارجي مطابق لسوزوكي جيمني القياسية، لكن بزيادة الأبواب والنوافذ.

تضم سيارة سوزوكي جيمني الجديدة شاشة ذكية للترفيه والمعلومات، وتعد أكبر حجمًا من الموديل السابق.

أصبحت مساحة السيارة أوسع من الداخل، خاصةً مساحة صندوق التخزين.

تضم السيارة محرك جديد وقوي نوعه “هايبرد تيربو”.

يُطلق عليها البعض سيارة سوزوكي ذو الخمسة الأبواب.

السيارة مزودة بمكيف وموزع هواء، وقابلة لتغير المناخ داخل السيارة.

تضم سوزوكي جيمني الجديدة سماعات ومكبرات صوت قوية وواضحة، وراديو FM.

بالإضافة إلى العديد من أدوات الأمان والسلامة، مثل حزام الأمان، والوسائد الهوائية، وقفل الباب.

هيكل السيارة قوي ومتين، فيمكنها تحمل أعلى درجات الحرارة دون أن تتعرض إلى الصدى أو يتغير لونها، أيضًا بالنسبة لدرجة البرودة فإمكانتها لا تتأثر.

من المرجح أن يتم الإعلان عن سيارة سوزوكي جيمني الجديدة في الربع الأخير من العام الحالي 2022، أو مع بداية الربع الأول لعام 2023.

سعر سيارة سوزوكي جيمني الجديدة

أما بالنسبة لسعر سيارة سوزوكي جيمني الجديدة، فلم تكشف المصادر بعد سعر السيارة، سواء المبدئي أو المتوسط أو السعر العالمي، فمن الواضح أن الشركة سوف تعلن عنه فور إعلانها عن هذا الموديل الجديد بشكل رسمي.