أحدث طرازات البيك آب لعام 2024

تحتل البيك آب مكانة مرموقة في مجال السيارات، بفضل قدرتها على التكيف مع مختلف الظروف وتوفير أداء قوي ومتين، مع حلول عام 2024 نشهد تطورات ملحوظة في هذه الفئة، خاصةً في منطقة الخليج، حيث تتنافس كبرى الشركات لتقديم أحدث الابتكارات والترقيات.

الابتكار في بيك آب تويوتا تندرا وسيكويا 2024

تويوتا، العملاق الياباني، أعلنت عن ترقيات جديدة لطرازات البيك آب تندرا وسيكويا لعام 2024، تتضمن هذه الترقيات حزمة Nightshade التي تعزز المظهر الخارجي بلمسات سوداء جذابة، وحزمة TRD التي توفر تحكماً محسناً على الطرق الوعرة والصلبة.

ترقيات تويوتا لتندرا وسيكويا

حزمة Nightshade، المتوفرة للطراز المحدود من تندرا وسيكويا، تتميز بزخرفة سوداء على العجلات، الرفارف، الشبك الأمامي وأغطية المرايا، تأتي هذه الحزمة بألوان متعددة، تضفي عليها طابعاً عصرياً أنيقاً.

حزمة TRD Off-Road ومزاياها

الحزمة المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، TRD Off-Road، تأتي مع الطراز البلاتيني وتشتمل على نظام Multi-Terrain Select، نظام التحكم في السرعة، والمساعدة على السير على المنحدرات، بالإضافة إلى معدات أخرى مثل نظام تفاضلي خلفي قابل للقفل وجهاز مراقبة التضاريس.

كيا تدخل المنافسة بشاحنتها البيك آب الجديدة

كيا، العلامة التجارية الكورية، أعلنت عن تطوير بيك آب جديدة تحت اسم “كيا تازمان”، والتي ستطرح في وقت لاحق من عام 2024، هذه الشاحنة ستكون مزودة بمحرك ديزل عالي الأداء وستتمتع بقدرة سحب كبيرة.

شفروليه كولورادو 2024 وتطوراتها

شفروليه كولورادو، الإصدار الجديد لعام 2024، يأتي بتحديثات مثيرة تشمل محرك i-FORCE القياسي ومجموعة نقل الحركة الهجين i-FORCE MAX، مما يزيد من قوتها وعزم الدوران، هذه السيارة توفر أداءً مميزاً مع تحسينات في أنظمة الأمان وعجلات الألومنيوم.