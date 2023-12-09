أحدث إصدار من ميتسوبيشي.. مواصفات وسعر سيارة ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024

ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024 تعدّ سيارة كروس أوفر مدمجة تماماً، وهي الإضافة الجديدة والمبهرة في عائلة ميتسوبيشي موتورز، تم الكشف عنها في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات 2023، حيث أشعلت الحماس بتصميمها المبتكر وأدائها الاستثنائي، دعونا نلقي نظرة على مواصفات وسعر هذه السيارة الرائعة.

محركات متطورة وتقنيات مبتكرة: مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر كروس 2024

توازن مثالي بين الأداء والكفاءة

يعتبر تصميم المحرك ذو الأربعة أسطوانات من أبرز مميزات المركبة، حيث يسهم في تحقيق توازن مثالي بين الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود، يجمع المحرك بين هذين العنصرين ببراعة.

قوة حصانية مبهرة

يتميز المحرك بقوة حصانية تصل إلى 105 حصاناً، مما يمنح السائق تسارعاً ممتازاً أثناء القيادة.

عزم 141 نيوتن/متر



ليس فقط المحرك يتمتع بقوة حصانية مذهلة، ولكنه أيضاً يتمتع بعزم قوي يصل إلى 141 نيوتن/متر، هذا العزم يمنح السيارة الثقة والسلاسة في التعامل مع مختلف الظروف على الطريق.

تحسين تجربة القيادة

مع الدفع الأمامي وناقل الحركة الأوتوماتيكي، يساهم الدفع الأمامي في زيادة الثبات والتحكم، بينما يعزز ناقل الحركة الأوتوماتيكي استجابة المحرك ويسهم في الحصول على أقصى أداء في كل رحلة.

سعة خزان تصل إلى 45 لتراً

تتألق سيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 بأدائها المميز، ولكن ما يميزها بشكل خاص هو سعة خزان الوقود القابل للتوسيع، فبسعة تصل إلى 45 لتراً، تساهم هذه الميزة في زيادة مدى الرحلات بشكل ملحوظ، مما يقلل من حاجة السائق إلى التوقف المتكرر لتعبئة الوقود.

الاقتصاد في استهلاك الوقود

تجمع اكسباندر كروس 2024 بين الأداء المتميز والاقتصاد في استهلاك الوقود، بفضل محرك سعة 1.5 لتر وأربعة أسطوانات، قوة السيارة 105 حصاناً و141 نيوتن / متر من العزم، مما يوفر تجربة قيادة فائقة الأداء.

ملخص المواصفات

سعة المحرك: 1.5 لتر.

1.5 لتر. عدد الأسطوانات: 4 أسطوانات.

4 أسطوانات. القوة الحصانية: 105 حصان.

105 حصان. العزم: 141 نيوتن / متر.

141 نيوتن / متر. نظام الدفع: أمامي.

أمامي. ناقل الحركة: أوتوماتيك.

أوتوماتيك. سعة خزان الوقود: 45 لتر.

التصميم الداخلي لسيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024

سيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 تتميز بتصميم داخلي رائع يجمع بين الأناقة والوظائف المتقدمة، مما يضعها في مقدمة المركبات الفاخرة، تقدم السيارة شاشة عرض بحجم 7 بوصات، تسهل عرض معلومات السيارة بوضوح، مما يجعل تفاصيل القيادة متاحة بشكل سهل وواضح.

راحة استثنائية مع نظام التكييف

يوفر نظام التكييف الأمامي الأوتوماتيكي راحة استثنائية للركاب، حيث يسهم في الحفاظ على درجة حرارة مثالية داخل السيارة.

عجلة القيادة قابلة للإمالة

عجلة القيادة قابلة للإمالة لأعلى ولأسفل، مما يتيح للسائق ضبطها وفقاً لراحته الشخصية، يسهم ذلك في تحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر راحة للسائق.

رفاهية وأناقة

عجلة القيادة مكسوة بالجلد، مما يمنح المظهر الداخلي لمسة من الفخامة والأناقة، نظام التحكم المزدوج في مناخ السيارة يسمح للسائق والركاب بضبط درجة الحرارة وتوزيع الهواء بسهولة وفقاً لتفضيلاتهم الشخصية.

تقنية الاتصال اللاسلكي

تتوفر ميزة الاتصال بلوتوث لتمكين الاتصال اللاسلكي بالأجهزة المحمولة والتحكم بها بسهولة، أزرار التحكم في عجلة القيادة تضمن وصولاً سريعاً إلى ميزات السيارة، مما يسهل على السائق التركيز على الطريق دون تشتيت.

مقاعد قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين

تُضيف المقاعد الخلفية القابلة للطي لمسة مميزة إلى السيارة، حيث تمكّن من زيادة مساحة التخزين في الخلفية حسب الحاجة، بفضل هذه الميزة المبتكرة، تُقدم سيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 راحة وتميز، تلبي احتياجات السائقين والركاب.

التصميم الخارجي لسيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024

مع تصميمها الرياضي والأنيق، تقدم سيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 تجربة فريدة تجمع بين قوة الكروس أوفر وفخامة السيدان، دعونا نستعرض مزايا التصميم الخارجي الرائعة التي تجعل هذه السيارة تتميز بين المنافسين.

تصميم رياضي وأنيق

يتمثل الجمال في التفاصيل، وهذه السيارة تقدم مظهراً متميزاً يعكس روح الرياضة والأناقة.

مصابيح LED أمامية وخلفية

في خطوة مبتكرة، تقوم العديد من الشركات الرائدة بتضمين تقنية إضاءة LED في تصميم سياراتها، تتيح هذه التقنية للمستخدمين الاستفادة من تكامل سلس مع أنظمة السيارات الذكية، مثل Android Auto و Apple CarPlay، مما يجعل التفاعل مع التكنولوجيا أمراً سلساً وممتعاً.

تأتي السيارة بتقنية إضاءة LED بمكونات متطورة تجمع بين الفعالية والأناقة، تقوم بتحسين رؤية السائق في ظروف مختلفة، مما يعزز من الأمان على الطريق، وبفضل استخدام مصابيح LED، يمكن للسائقين الاستفادة من إضاءة أكثر إشراقاً وتوزيعاً متساوياً للضوء.

توفير فائق للطاقة

تتميز تقنية إضاءة LED بفوائد بيئية واقتصادية، فهي تستهلك طاقة أقل مقارنة بالتكنولوجيا التقليدية، بالإضافة إلى ذلك، تعزز من أداء السيارة وتقلل من استهلاك الطاقة.

شبكة أمامية كبيرة الحجم

خطوط انسيابية جانبية

جنوط معدنية مقاس 17 بوصة

مصابيح LED خلفية

جناح خلفي صغير الحجم

تجربة قيادة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024

في عام 2024، خاضت ميتسوبيشي تطويرات شاملة تركز على تحسين أدائها ورؤيتها الريادية، تجمع هذه التطويرات بين الرؤية المستقبلية والتقنيات الابتكارية، حيث تظهر سيارتها الجديدة اكسباندر كروس بشكل لافت بين المنافسين في فئتها.

تتميز تجربة قيادة كروس اكسباندر ميتسوبيشي بالتناغم المثالي بين راحة القيادة وأداء السيارة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المختلفة للطرق، تتميز السيارة بفضل قدراتها على التكيف والاستجابة الفورية.

السيارة مجهزة بتقنيات متقدمة تسهم في تعزيز الأمان وراحة السائق، تشمل هذه التقنيات نظام مراقبة الزاوية العمياء ونظام مساعدة في الحفاظ على المسار.

على جانب آخر، يتميز التصميم الداخلي بالفخامة والراحة، تم تحسين جودة المواد والتشطيبات لتوفير تجربة فاخرة للركاب.

تعتمد ميتسوبيشي على نظام تعليق MacPherson Strut المستقل، الذي يضمن استقراراً فائقاً وقدرة على التحكم في السيارة أثناء القيادة.

فئات ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024

أطلقت شركة ميتسوبيشي فئتين لسيارتها الجديدة اكسباندر وهي:

Xpander GLX

Xpander GLS Plus

السلامة والأمان في سيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024

تتميز سيارة Mitsubishi Expander Cross 2024 بمجموعة شاملة من ميزات السلامة والأمان، حازت السيارة على تقييم أمان 5 نجوم من هيئة السلامة المرورية الوطنية (NHTSA) في الولايات المتحدة، وحصلت أيضاً على تقييم أمان 6 نقاط من برنامج Euro NCAP الأوروبي.

عوامل السلامة والأمان

1. نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)

يوفر نظام ABS استجابة فورية لتفادي الانغلاق أثناء الفرملة، مما يزيد من السيطرة والسلامة.

2. توزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)

يقوم نظام EBD بتوزيع القوة بشكل متوازن على الفرامل لضمان توقف فعال وآمن.

3. نظام مساعدة الفرامل (BA)

يعزز نظام BA الفعالية في الفرملة عند الضغط السريع، مما يقلل من مسافة التوقف.

4. نظام التحكم في الجر (TCS)

يضمن TCS الثبات على الطرق الملتوية أو الزلقة، مما يعزز من أداء القيادة.

5. نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

يحسن نظام ESP استقرار السيارة في ظروف القيادة الصعبة.

6. نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HLA)

يوفر HLA دعمًا إضافيًا أثناء صعود المنحدرات، مما يجعل الرحلة أكثر أمانًا.

7. نظام المساعدة على نزول المنحدرات (HDC)

يساعد HDC في السيطرة على السيارة أثناء النزول من المنحدرات بأمان.

8. نظام تحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)

يقدم FCW تحذيرًا مبكرًا عند اقتراب الاصطدام، مما يتيح للسائق اتخاذ إجراءات سريعة.

9. نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)

يقوم AEB بفرملة تلقائية في حالات الطوارئ لتفادي التصادم.

10. نظام تحذير من مغادرة المسار (LDWS)

ينبه LDWS السائق في حال انحراف السيارة عن المسار المحدد.

11. نظام التحكم في السرعة المتكيف (ACC)

يحفظ ACC سرعة السيارة بشكل تلقائي، مما يجعل الرحلة أكثر راحة وأماناً.

سعر ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024

تقدم سيارة ميتسوبيشي اكسباندر كروس 2024 أسعاراً تنافسية لا تُضاهى في السوق الخليجي، إذ تبدأ النسخة القياسية “ستاندر” من هذه السيارة في السعودية بسعر يبلغ 80,000 ريال سعودي، وفي قطر بسعر يبدأ من 65.000 ريال قطري، وفي الإمارات بسعر 63.000 دينار اماراتي.