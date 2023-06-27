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أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

آية شام

ظهرت عدة صور لـ فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت أوضحت أبرز التحديثات التي حصلت عليها من الخارج في ظل الاستعدادات التي تقوم بها الشركة خلال الفترة الجارية قبل طرحها بشكل رسمي بالأسواق.

- صورة 7 - أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

تحديثات التصميم الخارجي للسيارة

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أظهرت الصور التي تم تسريبها لـ سيارة فورد اكسبلورر 2024 القادمة بدون أي تمويهات، حصولها على مجموعة من التحديثات، جاءت أبرزها كما يلي:

مقدمة السيارة  مزودة بشبك أمامي هو ذاته الخاص باكسبلورر الصينية.

أصبح حجم الشبك أكبر وعلى شكل مستطيل.

المصابيح الأمامية أصبحت ذو تصميم ضيق نوعًا ما.
تحديثات السيارة من الخلف زودت بمصابيح خلفية جديدة.

التصميم الجديد جعلها أكثر جاذبية وأناقة.

- صورة 1 - أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

- صورة 2 - أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

- صورة 3 - أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

تحديثات السيارة من الداخل 

أوضحت الصور  أيضًا البعض من السمات الداخلية للسيارة، وهي كما يلي:

المقصورة الأمامية  حصلت على شاشة كبيرة تعمل بتقنية اللمس.

زودت من فوق بفتحات للتهوية جديدة كليًا.

تم دعمها بلوحة عدادات رقمية حديثة.

بها شاشة عملاقة يبلغ حجمها 27 إنش.

- صورة 4 - أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

- صورة 5 - أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

- صورة 6 - أبرز تحديثات سيارة فورد اكسبلورر 2024 فيس ليفت

سمات مُحرك السيارة

حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي ولا توجد أي معلومات إضافية عنه، في حين من المقرر خلال الأسابيع القادمة مع اقتراب التدشين الرسمي الإفصاح عن كافة تفاصيل المحرك.

وبالحديث عن أبرز التحديثات الخارجية والداخلية التي حصلت عليها السيارة، نوضح فيما يلي البعض من سمات مُحركها، حيث يعتقد البعض استمرارها في استخدام مُحرك أكسبلور.

محرك السيارة محرك ايكوبوست 4 سلندر أو ومحرك توين تيربو 6 سلندر.
السعة التخزينية تبلغ 2.3 لتر أو  3.0 لتر بالفئة الرائدة.

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آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.

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