أبرز التعديلات في سيارة تويوتا إف جي كروزر 2024 الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة تويوتا عن سيارتها الكهربائية الجديدة تويوتا إف جي كروزر 2024، وهي سيارة الدفع الرباعي القوية الفاخرة التي تعمل بمحرك كهربي قوي؛ يجعلها تتنقل بسهولة في أصعب الظروف التضاريسية، ولذلك اهتم الكثير من محبي السيارات الكهربائية الجديدة بمعرفة مواصفاتها، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بها.

سيارة تويوتا إف جي كروزر 2024 الكهربائية الجديدة

الصورة المبدئية التي أطلقتها تويوتا لهذه السيارة؛ كشفت عن مدى براعة التصميم والجهد المبذول من فريق التطوير في الشركة؛ وذلك للحفاظ على قدرة تويوتا التنافسية في مجال إنتاج السيارات القوية، بالإضافة إلى وجود التفاصيل الجديدة الآتية:-

السيارة مزودة بخمسة أبواب وهي تُشبه في تصميمها إلى حدٍ كبير سيارة إف جي كروزر.

عزم الدوران الفوري للمحركات الكهربائية في السيارة يُمكنها من التنقل على الأراضي الوعرة بسهولة شديدة.

المظهر الخارجي يُشبه الصندوق، وتم تزويد السيارة بمصدات قوية لها نفس لون الجسم الخارجي لها.

يتم بناء سيارة إف جي كروزر 2024 الكهربائية الجديدة في مصنع هامورا تويوتا في مدينة هامورا باليابان.

سوف يتم تزويد السيارة بنظام ناقل حركة كهربائي لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

الأسعار المتوقعة لسيارة إف جي كروزر 2024 الكهربائية الجديدة

تم إيقاف إنتاج سيارة إف جي كروزر منذ عام 2014؛ وذلك لأنها لم تعد تحقق نسبة مبيعات تُغطي تكاليف إنتاجها، لكن الحال مختلف مع سيارة إف جي كروزر 2024 الكهربائية الجديدة، التي تم حجز حوالي 5000 نموذج منها، وفيما يلي سوف نوضح الأسعار المتوقعة لها:-