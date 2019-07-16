آخر اسعار “السيارات” الجديدة فى مصر 2019

اسعار السيارات في مصر تشهد تباين كبير في الفترة الأخيرة، حيث أن هناك بعض ماركات السيارات التي شهدت ارتفاع وهناك البعض الأخر الذي شهد انخفاض، ويعود ذلك إلى القوانين الخاصة بالسيارات والمرور التي تشهد حالة من التعديل والتغيير بشكل كبير خلال الشهور، خاصة قانون الجمارك الذي خفض التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة إلى الصفر.

الانخفاض في اسعار السيارات

أعلن الكثير من وكلاء العلامات التجارية، والشركات الخاصة بالسيارات مع بداية يوليو الجاري العديد من التخفيضات في اسعار السيارات، لبعض ماركات السيارات بمعدلات متفاوتة تراوحت ما بين حوالي 3000 جنية حتى وصلت إلى حوالي 79 ألف جنيه في بعض الأنواع.

التحديات التي تواجه سوق السيارات

يواجه العاملين داخل سوق السيارات المصري مجموعة مختلفة من التحديات في هذا العام، وذلك نتيجة للتباطئ في حركة المبيعات نتيجة لعزوف عدد كبير من المستهلكين عن الشراء، بالإضافة إلى التباين في اسعار سعر الصرف.

تراجع اسعار السيارات في مصر 2019

حدث تراجع للعديد من اسعار السيارات في هذا العام، مثل سيارة نيسان سنترا بفئتيها بحوالي 18 ألف جنية بالمقارنة بسعر السيارة في العام الماضي في نفس الوقت، حيث تراجع سعر الفئة القياسية P1 من 287 ألف جنيه إلى 269 ألف جنيه، أما الفئة التي تعد أعلى في التجهيزات P2 فتراجع السعر من 305 ألف جنيه إلى 287 ألف جنيه.

ويتم تجميع السيارة اليابانية داخل مصر، فهي مزودة بمحرك من أربع اسطوانات بسعة 1.6 يرتبط بناقل أوتوماتيكي الحركة 5 نقلات قوة 118 حصان.

كما تم تخفيض اسعار جميع فئات السيارة هيونداي النترا AD بجميع فئتها، وذلك على حسب ما أعلنته مجموعة جي بي غبور اوتو الوكيل، الرسمي للسيارة هيونداي الكورية الجنوبية داخل مصر.

وتراوحت التخفيضات التي أعلنها الوكيل ما بين 3000 جنيه إلى 10000 جنيه للفئات الأعلى، حيث أصبح السيارة للفئة القياسية GL يبدأ من 299,900، كما تم إقرار هذه التخفيضات على الفئة الثانية GL SR، حيث أصبحت تباع بسعر 306,900 اما الفئة الثاثة GL DAB، فأصبح سعرها بعد التخفيضات 326.900 كما وصلت التخفيضات على الفئة السادسة والفئة السابعة إلى حوالي 10000 جنيه.

ومن أكبر التخفيضات التي حدثت على السيارات والتي وصلت إلى حوالي 79000 جنيه هو التخفيض الذي حدث على السيارة ستروين جراند سي 4، و الذي قدمه مجموعة القصراوي جروب حيث أصبح السعر الرسمي للسيارة 405,900 لفئة GRAND.