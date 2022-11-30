المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتي يوقع وثيقة مشتركة مع معهد “دانتي أليغييري”

وقّع البروفسور أليساندرو ماسي، الأمين العام لمعهد “دانتي أليغييري” ، بحضور كارلو بالدوتشي، السفير الإيطالي لدى البلاد، أول وثيقة مشتركة تلخص روح التعاون، مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ممثلاً في عائشة المحمود، الأمينة العامة المساعدة للقطاع الثقافي، وفي خطوة هي الأولى من نوعها، والتي تسمح بافتتاح أول مركز رسمي لتدريس اللغة الإيطالية في الكويت العام القادم، كما سيسمح ذلك بإطلاق مبادرة للترويج للدورات الرسمية التي ستسمح بتحديد مجال التعاون الفعال بشكل أفضل، بالإضافة إلى زيادة فرص تطوير الوجود الثقافي الإيطالي في الكويت والوجود الثقافي الكويتي في إيطاليا.

جاء ذلك على هامش زيارة البروفسور أليساندرو ماسي للكويت، وافتتاحه معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ 45، بمشاركة إيطاليا باعتبارها ضيف شرف في المعرض، حيث تم افتتاح معرض “Dove il si`suona” الذي قدمه معهد “دانتي أليغييري” بحضور ماسي في مكتبة الكويت الوطنية، وعلى هامش محاضرة ألقاها ماسي حول “الجمال واللغة الإيطالية” في أرض المعارض، أكد بالدوتشي، أن الاهتمام الكويتي بتعزيز التواجد الثقافي الإيطالي في البلاد قوي وينمو بشكل مستمر، موضحاً اهمية المبادرة التي يستعد المعهد لتطويرها في إعطاء استجابة طموحة لهذا الطلب القوي على إيطاليا في الكويت، كما أكد ماسي على أهمية نشر ومعرفة اللغة والثقافة الإيطالية في هذا المجال لتطوير العلاقات بين إيطاليا والكويت.

تهنئة الشاعر مزيد الوسمي

وعلى صعيد آخر، هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، الشاعر الكويتي الشاب مزيد الوسمي بفوزه بالمركز الأول في مسابقة “شاعر الشاعر” بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونقل الأمين العام للمجلس بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري، تهاني وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، للشاعر الوسمي بالفوز الذي حققه في المسابقة، لافتاً إلى أن فوز الشاعر الشاب بهذه المسابقة الشعرية الجماهيرية كان بمثابة نجاح للحركة الشعرية الشعبية في الكويت.