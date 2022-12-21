المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتي يفتتح معرض “بالأبيض والأسود”

أقامت جمعية الكاريكاتير الكويتية، معرضًا فنيًا تحت عنوان “بالأبيض والأسود”أمس الثلاثاء، لـ70 عملاً فنياً للقصص المصورة “الكوميكس والمانجا” بمقر الجمعية، وقام مساعد الزامل، أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المساعد لقطاع الفنون، بافتتاح المعرض بحضور عشاق هذا النوع من الفنون لرؤية اللوحات المميزة، ومن جهتها، قالت الفنانة أمل البقشي، رئيسة قسم الكوميكس والمانجا في الجمعية، إن المعرض يستهدف التركيز على أساسيات رسم المانجا والكوميكس بخطوط سوداء بدون ألوان لتوضيح جمال العمل الخالي من اللون.

وأضافت البقشي، أن المعرض يحتوي على عدة أنشطة بالتنسيق مع منصة الفن المعاصر، مثل حوار مضمون العمل الفني بين ابداع الفنان وإلهام الاخرين، وندوات أخرى تسلط الضوء على الإبداع والخيال الفني، فيما قال الفنان محمد ثلاب، رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية، إن هذا المعرض يعد آخر معرض في عام 2022، وهو ختام للأعمال الفنية لجمعية الكاريكاتير، حيث قدموا عدد من اللوحات لفن الكوميكس والمانجا، وهي نوع من الرسومات اليابانية كرسومات مانجا، لافتاً إلى أن جميع اللوحات باللون الأبيض والأسود بمشاركة 20 فناناً كويتياً من داخل وخارج الكويت وما يزيد عن 70 لوحة فنية.

معرض المرسم الحر

وكان قد انطلق يوم الإثنين الماضي في الكويت، المعرض الفني “المرسم الحر في عيون الفنانين التشكيليين” بمشاركة 26 فناناً ينتمون إلى مدارس وأجيال فنية متنوعة، وقالت سارة الخلف مسؤولة “المرسم الحر”، إن هذا المعرض الذي يأتي برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، يعتبر توثيقاً للمبنى التاريخي العريق للمرسم الذي يعد بيتاً للفنانين التشكيليين بالإضافة إلى أنه مصدر إلهام لهم، موضحةً أن المعرض يستمر 4 أيام، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، منهم عبد الرضا باقر، ومحمود أشكناني، وثريا البقصمي، وعبدالعزيز آرتي، وبدر المنصور، وابتسام العصفور، وعبدالله الجيران، ونواف الأرملي، وعنبر وليد، ووليد سراب، وجاسم العمر، وحمود المقاطع، ويسري كروف.