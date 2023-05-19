فتح باب التسجيل في حفل “الزواج الجماعي” الـ15 بمنطقة جازان، التفاصيل والفئات المستهدفة

وحدَّد رئيس اللَّجنة، الفئات التي يستهدفها المشروع في أولوية القبول وفقاً لتوجيهات أمير منطقة جازان لتكون على النحو التالي:

المواطنون والمواطنات من الأيتام.

أبناء وبنات الشهداء.

أبناء نزلاء السجون وذوي الإعاقة.

شباب وفتيات المنطقة.

رابط التسجيل بـ”الزواج الجماعي الـ 15″ في جازان

هذا وقد أشاد رئيس لجنة الزواج الجماعي في منطقة جازان بالدعم الذي يقدِّمه أمير المنطقة ونائبه في مجالات العمل الخيري والاجتماعي بما يعود بالنفع والفائدة والاستقرار الاجتماعي على شباب وشابات المنطقة، مشيراً إلى إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية في مجال الحياة الزوجية السعيدة للمستفيدين من المشروع، مشيراً إلى إمكانية تسجيل الراغبين بالاستفادة من المشروع في نسخته الحالية عبر الدخول إلى استمارة التسجيل حيث يستمر التسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب.