فتح باب التسجيل في حفل “الزواج الجماعي” الـ15 بمنطقة جازان، التفاصيل والفئات المستهدفة
وجَّه أمير منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية “الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز”، لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة لاستئناف مشروع الزواج الجماعي واستقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من النسخة الـ”15” من المشروع.
استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي 15
وأوضح الشيخ موسى خمج رئيس لجنة الزواج الجماعي في منطقة جازان، أن توجيه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تضمن فتح باب استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي في نسخته “الـ15″، بعد أن حقق المشروع نجاحات كبيرة عبر النسخ السابقة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 35 ألف شاب وفتاة خلال الأعوام السابقة.
الفئات المستهدفة في حفل الزواج الجماعي 15 بجازان
وحدَّد رئيس اللَّجنة، الفئات التي يستهدفها المشروع في أولوية القبول وفقاً لتوجيهات أمير منطقة جازان لتكون على النحو التالي:
- المواطنون والمواطنات من الأيتام.
- أبناء وبنات الشهداء.
- أبناء نزلاء السجون وذوي الإعاقة.
- شباب وفتيات المنطقة.
رابط التسجيل بـ”الزواج الجماعي الـ 15″ في جازان
هذا وقد أشاد رئيس لجنة الزواج الجماعي في منطقة جازان بالدعم الذي يقدِّمه أمير المنطقة ونائبه في مجالات العمل الخيري والاجتماعي بما يعود بالنفع والفائدة والاستقرار الاجتماعي على شباب وشابات المنطقة، مشيراً إلى إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية في مجال الحياة الزوجية السعيدة للمستفيدين من المشروع، مشيراً إلى إمكانية تسجيل الراغبين بالاستفادة من المشروع في نسخته الحالية عبر الدخول إلى استمارة التسجيل حيث يستمر التسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب.