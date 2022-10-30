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إسرائيليات في حياة لاعبة التنس يارا الحقباني وأبرز المعلومات عنها

محمد مختار

استطاعت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني -وبجدارة- أن تحرز لقب بطولة البحرين الدولية للتنس ITF، وذلك بعد تغلبها على اللاعبة الروسية إيرموكوفا بنتيجة 6-2 و6-4. في هذا الموضوع سوف نقدم لكم بعض المعلومات عن يارا الحقباني.

يارا الحقباني تتفوق على اللاعبات الإسرائيليات

من أكثر أسباب تصدر اسم اللاعبة يارا الحقباني للترند؛ ليست بطولة البحرين للتنس فقط، وإنما تفوقها الدائم على أي لاعبة إسرائيلية تواجهها.

ومن أشهر اللاعبات التي تفوقت عليهن في مشوارها في التنس الآتي ذكرهم.

  • تفوقت في نصف نهائي بطولة البحرين الدولية للتنس على الإسرائيلية إيزابيلا نتيجة 6-1 و 6-0.
  • تفوقت في مجموعات الزوجي في بطولة البحرين على الإسرائيلية ماريا.
  • وفي فبراير 2022 تفوقت على اللاعبة الإسرائيلية ريني نيكيشوف بمجموعتين نظيفتين، في الدور ثمن النهائي من بطولة نيروبي الدولية للتنس بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-0 و 6-2.

يارا الحقباني

معلومات عن لاعبة التنس يارا الحقباني

ولدت يارا الحقباني في عام 2004.

احترفت لعبة التنس منذ أكثر من 10 سنوات.

تعد أصغر لاعبة تنس محترفة في المملكة.

كانت أول لاعبة تنضم لنادي لممارسة لعبة التنس.

ومن أكثر المشاهد التي جذبت جمهور السوشيال ميديا هي ذهاب يارا الحقباني إلى والدها عقب تحقيق بطولة البحرين للتنس وتقبيل رأسه

محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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