وزير الخارجية السعودي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية في السودان

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، قادة مجلس السيادة الانتقالي السوداني إلى وقف التصعيد العسكري في السودان، وذلك خلال مكالمتين هاتفيتين.

وتحدث فيصل، هاتفياً، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ “حميدتي”.

وجرى خلال الاتصال مناقشة الوضع الراهن في السودان، وأكد فيصل دعوة المملكة للتهدئة وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية حفاظا على قدرات ومكتسبات السودان وشعبها.

وشدد الوزير خلال مباحثاته مع الطرفين على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن سلامة واستقرار السودان وشعبها.