انطلاق القمة العالمية للسياحة بالرياض في نسختها الـ22

شهدت الرياض يوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، انطلاق أعمال القمة العالمية للسياحة في دورتها الـ22، بحضور دولي غير مسبوق، والتي من المقرر أن تستمر حتى الأول من ديسمبر للعام الجاري، وتعد هذه القمة أمرًا هامًا بالنسبة للمملكة، لذا تم الاستعداد لها على أكمل ما يكون، من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية، خاصة وأن هذا الحدث يعد فريدًا من نوعه بالمقارنة مع كافة قمم المجلس العالمي للسفر والسياحة السابقة.

شعار القمة العالمية للسياحة 2022

انطلقت القمة العالمية الثانية والعشرين للسياحة في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار “السفر من أجل مستقبل أفضل”، وتعتبر هذه القمة من أهم الأحداث الخاصة بقطاع السياحة هذا العام، ولذلك ظهر اهتمام دولي واضح بضرورة المشاركة فيها، ومن المقرر أن يشارك قرابة الـ3000 شخص من كافة دول العالم في أعمال القمة، أبرزهم قادة صناعة السياحة العالمية، إلى جانب عدد كبير من النساء الملهمات في القطاع الحكومي والإنساني من كافة دول العالم.

وصرح أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، بشعور المملكة بالفخر تجاه استقبالها أعمال القمة، خاصة وأنها تمهد الطريق نحو مستقبل مبتكر، بمشاركة أهم الرؤساء التنفيذيين في العالم، فضلًا عن مشاركة وزراء أكبر دول العالم.

حضور مميز للأمين العام السابق للأمم المتحدة

من المقرر أن يشارك الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، في القمة العالمية من خلال خطاب خاص على المنصة، ومن الجدير بالذكر أنه صاحب جهود مبذولة في مجال التنمية المستدامة، والسعي نحو نجاح اتفاق باريس للمناخ، وغيرها من الأعمال التي تفيد العالم البشري ككل، وقد ظهر دعمه الواضح لقضية الحفاظ على التوازن المناخي، بل وحث قادة العالم أجمع بضرورة الحفاظ على حماية البيئة، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

استثمارات بالمليارات في مجال السياحة بالمملكة

أوضح أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة، عبر تصريحات رسمية، أنهم يخططون لدعم المملكة من خلال استثمارات كبرى تصل قيمتها لما يفوق 10.5 مليارات دولار أمريكي، خلال السنوات الخمس القادمة، كما أشاروا إلى أنه من المقرر أن يشارك في قمة السياحة بالرياض، شخصيّات عالميّة بارزة، أهمهم تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية السابقة.