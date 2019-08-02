“what3words” في المملكة العربية السعودية: ثلاث كلمات يمكن أن تنقذ حياتك

الرياض – أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي يوم الأربعاء عن شراكتها مع what3words ، مما يساعد من يحتاجون إلى عناية طبية ليتم العثور عليهم بشكل أسرع والاستجابة للحوادث بشكل أكثر فعالية. ستمكّن هذه الشراكة ، التي تبدأ قبل فترة الحج المزدحمة ، المتصلين من استخدام عناوين مكونة من 3 كلمات ، مما يوفر طريقة بسيطة لوصف المكان الذي تحتاج إليه المساعدة بالتحديد.

What3words

قام What3words بتقسيم الكرة الأرضية إلى مربعات من 3 أمتار إلى 3 أمتار ومنح كل واحدة عنوانًا فريدًا يتكون من 3 كلمات. إنها واحدة من أكثر الأنظمة تطوراً في عمليات الطوارئ في العالم. على سبيل المثال ، سوف يأخذك ///seagull.shorter.hobbit إلى المدخل الأمامي بالرياض. التطبيق مجاني للتنزيل لكل من iOS و Android ، أو عن طريق المتصفح ، ويعمل دون اتصال بالإنترنت – مما يجعله مثاليًا للاستخدام في المناطق التي بها اتصال بيانات غير موثوق به. تنسيق العنوان المكون من 3 كلمات متناسق أيضًا في أي مكان في العالم ، ومتوفر بـ 36 لغة ، بما في ذلك العربية. إذا لم يكن لدى المتصل التطبيق ، فسيرسل مستقبل غرفة الاتصال رسالة نصية قصيرة إلى المتصل مع رابط لخريطة عنوان مكونة من 3 كلمات وسيُطلب منه قراءة الكلمات الثلاث على الشاشة.

المدير العام لتكنولوجيا المعلومات في الهلال الأحمر السعودي

أوضح عبد الإله الطويل، المدير العام لتكنولوجيا المعلومات في الهلال الأحمر السعودي ، أن التطبيق سيضيف دقة إلى عمليات إرسال هوية الهلال الأحمر السعودي التي تتعامل مع الحوادث التي يصعب تحديد موقعها بدقة وهذا ما يواجه المستقبل من المكالمات إلى غرف العمليات، والتي تتطلب منهم في بعض الأحيان اتخاذ العديد من التفاصيل عن الموقع والميزات المحيطة للوصول إلى صورة أوضح لموقع المتصل مع إمكانية عدم الدقة ، وهذا يضيع الوقت الثمين. أوضح عبد الإله الطويل أن التطبيق يمكّن هيئة الهلال الأحمر من تطوير نظام خدمات الطوارئ في المملكة ، وخاصة في موسم الحج. يساعد هذا التطبيق للوصول إلى حالات الطوارئ بدقة في مناطق الحج. سوف تستخدم جمعية الهلال الأحمر السعودي هذا التطبيق لموسم الحج، لتمكين المستخدمين من إرسال العنوان إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بطريقة تساعد فرق الطوارئ على الوصول إلى الميدان في أقل وقت ممكن والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.

كريس شيلدريك ، الرئيس التنفيذي لـ what3words

يضيف كريس شيلدريك ، الرئيس التنفيذي لـ what3words ، ‘إن الحاجة إلى مساعدة عاجلة وعدم القدرة على وصف مكانك بسهولة يمكن أن تكون محزنة للغاية بالنسبة للشخص المعني وموقف صعب للغاية بالنسبة لخدمات الطوارئ. اليوم الناس دائما تقريبا على هواتفهم. نحتاج إلى استخدام الأدوات المتاحة لدينا لتحسين الخدمات العامة وإنقاذ الأرواح. يشجع what3words وهيئة الهلال الأحمر السعودي الجميع على تنزيل التطبيق المجاني للتأكد من استعدادهم لمشاركة معلومات الموقع بدقة وبسرعة ، في حالة حدوث الأسوأ. ” بدأت What3words عملياتها في المملكة العربية السعودية في عام 2017 ، وتم قبولها الآن عبر عدد من المنصات بما في ذلك Mobility (EasyTaxi) ، والتجارة الإلكترونية (Virgin Megastore ، Shop & Ship ، و عبد اللطيف جميل ، إلخ) ، وسيتم استخدامها قريبًا من قبل السياحة السعودية بالترتيب للمساعدة في زيادة عدد السياح المسافرين عبر المملكة.