الطقس اليوم وغداً.. الأرصاد تُحذِّر من الأمطار الرعدية والضباب، والحصيني يتوقَّع أمطار في جدة والمدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره حول الأحوال الجوية السائدة اليوم الإربعاء، إضافة إلى أحوال الطقس غداً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما وجَّه المركز عدداً من التنبيهات التي شملت مناطق الشرقية والمدينة المنورة، ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والباحة وحائل والرياض.

حالة الطقس اليوم وغداً في مناطق المملكة

وتوقَّعت الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية ترافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة فوق أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والشرقية إضافة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وأشار المركز إلى إمكانية تشكُّل السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، كما حذَّر من تأثير الضباب في بعض المناطق، بينما تشهد حالة الطقس غداً استمرار الحالة الوسمية السائدة التي تمتد إلى مناطق جديدة مع عطلة نهاية الأسبوع.

الحصيني: أمطار غزيرة من بدر ورابغ إلى جدة وجنوب المدينة

بدوره توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد حالة الطقس اليوم الاربعاء أمطاراً من خفيفة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق تمتد من بدر ورابغ إلى جدة وجنوب المدينة إضافة إلى أجزاء محدودة من القصيم وحفرالباطن وشمال شرق حائل، بينما يطرأ انخفاض جديد في درجة الحرارة على شمال المملكة العربية السعودية حتى شمال المنطقة الوسطى.

متوقع اليوم الاربعاء 6 جماد الأول وسم 1444هـ ان شاء الله

امطار من خفيفةلشبه غزيرة

على أجزاء متفرقة والمرتفعات ومابين بدر و رابغ قد تمتد الى جدة وجنوب المدينة وأجزاء محدودة من القصيم و #حفرالباطن وشمال شرق حائل

وانخفاض في الحرارة على شمال 🇸🇦حتى شمال الوسطى ونهاية #الحالةً_السادسة pic.twitter.com/5ekof7q3wQ — عبدالعزيز بن محمد الحصيني “المبشر” (@A__alhussaini) November 30, 2022

الأرصاد تُحذِّر من الأمطار الرعدية في الشرقية

وحذَّرت الأرصاد الجوية في تنبيه إلى المنطقة الشرقية من تأثير الأمطار الرعدية والأتربة المثارة مع نشاط الرياح السطحية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن قرية العليا، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

طقس اليوم، ضباب في المدينة المنورة والجوف

بينما نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة من تأثير الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في كلٍ من الرايس وينبع حتى الساعة التاسعة ممن صباح اليوم الأربعاء.

كما حذَّر المركز مناطق الحدود الشمالية والجوف من تأثير الضباب الكثيف وشبه انعدام مستوى الرؤية في العويقيلة ورفحاء، وأبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

الدفاع المدني في مكة المكرمة يدعو لتوخي الحيطة والحذر

وكانت الأرصاد الجوية قد توقَّعت في وقتٍ سابق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كامل محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، كما حذَّرت من تساقُط البَرَد، وجريان السيول، وانعدام في الرؤية، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإربعاء، بينما دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار تجنباً للمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة، والمستنقعات المائية.