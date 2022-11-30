أخبار السعودية

الطقس اليوم وغداً.. الأرصاد تُحذِّر من الأمطار الرعدية والضباب، والحصيني يتوقَّع أمطار في جدة والمدينة المنورة

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره حول الأحوال الجوية السائدة اليوم الإربعاء، إضافة إلى أحوال الطقس غداً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما وجَّه المركز عدداً من التنبيهات التي شملت مناطق الشرقية والمدينة المنورة، ومكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والباحة وحائل والرياض.

الطقس اليوم وغداً.. الأرصاد تُحذِّر من الأمطار الرعدية والضباب، والحصيني يتوقَّع أمطار في جدة والمدينة المنورة 1 30/11/2022 - 7:32 ص

حالة الطقس اليوم وغداً في مناطق المملكة

الأحوال الجوية.. تحذيرات باللون الأحمر، أمطار غزيرة وسيول وعواصف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ومناطق أخرى

وتوقَّعت الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية ترافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة فوق أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والشرقية إضافة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وأشار المركز إلى إمكانية تشكُّل السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، كما حذَّر من تأثير الضباب في بعض المناطق، بينما تشهد حالة الطقس غداً استمرار الحالة الوسمية السائدة التي تمتد إلى مناطق جديدة مع عطلة نهاية الأسبوع.

الطقس اليوم ودرجة الحرارة في المملكة

الطقس اليوم ودرجة الحرارة في المملكة
الطقس اليوم ودرجة الحرارة في المملكة

الحصيني: أمطار غزيرة من بدر ورابغ إلى جدة وجنوب المدينة

بدوره توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تشهد حالة الطقس اليوم الاربعاء أمطاراً من خفيفة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق تمتد من بدر ورابغ إلى جدة وجنوب المدينة إضافة إلى أجزاء محدودة من القصيم وحفرالباطن وشمال شرق حائل، بينما يطرأ انخفاض جديد في درجة الحرارة على شمال المملكة العربية السعودية حتى شمال المنطقة الوسطى.

الأرصاد تُحذِّر من الأمطار الرعدية في الشرقية

وحذَّرت الأرصاد الجوية في تنبيه إلى المنطقة الشرقية من تأثير الأمطار الرعدية والأتربة المثارة مع نشاط الرياح السطحية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن قرية العليا، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

الصورة

طقس اليوم، ضباب في المدينة المنورة والجوف

بينما نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة من تأثير الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في كلٍ من الرايس وينبع حتى الساعة التاسعة ممن صباح اليوم الأربعاء.

الصورة

كما حذَّر المركز مناطق الحدود الشمالية والجوف من تأثير الضباب الكثيف وشبه انعدام مستوى الرؤية في العويقيلة ورفحاء، وأبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

الصورة

الدفاع المدني في مكة المكرمة يدعو لتوخي الحيطة والحذر

وكانت الأرصاد الجوية قد توقَّعت في وقتٍ سابق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على كامل محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، كما حذَّرت من تساقُط البَرَد، وجريان السيول، وانعدام في الرؤية، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الإربعاء، بينما دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار تجنباً للمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة، والمستنقعات المائية.

الصورة

Avatar of محمد خير الحوراني
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

اترك تعليقاً