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الطقس اليوم.. الأرصاد تُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول، تعليق الدراسة في جدة والطائف، والحصيني “لا أجد مبرراً”

محمد خير الحوراني

وصف الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” المناخية، عبدالعزيز الحصيني، المعلومات التي تمَّ بموجبها تعليق الدراسة، اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ في بعض المناطق بأنَّها معلومات “مُبالغ فيها” حسب تعبيره.

الطقس اليوم.. الأرصاد تُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول، تعليق الدراسة في جدة والطائف، والحصيني "لا أجد مبرراً" 3 22/12/2022 - 8:32 ص

الحصيني الأمطار “شبه غزيرة” ولا أجد مبرراً لتعليق الدراسة

وأوضح “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر” أنَّ الأمطار المتوقعة اليوم الخميس من خفيفة إلى شبه غزيرة، مشيراً إلى أنَّه لا يجد مبرراً لتعليق الدراسة في أي منطقة حسب رأيه.

الأرصاد تُحذِّر من أمطار غزيرة وسيول في عدد من المناطق

كان المركز الوطني للأرصاد في المملكة، قد توقَّع قبل أيام أن يشهد الطقس اليوم الخميس هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها تساقط البَرَد وتيارات هابطة نشطة السرعة، مع أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وجريان السيول في المناطق التالية:

  • مكة المكرمة وتشمل أيضاً جدة والطائف ورابغ وخليص والكامل وبحرة إضافة إلى الليث والقنفذة وأضم وميسان.
  • الباحة وتشمل أيضاً بجرش والمندق والقرى وقلوة والمخواة.
  • المدينة المنورة وتشمل أيضاً المهد ووادي القرع والحناكية.
  • حائل وتشمل أيضاً بقعاء والغزالة والشنان ومعظم محافظات المنطقة.
  • الحدود الشمالية وتشمل رفحاء والقصيم .
  • الشرقية وتشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية والعليا.
  • الرياض وتشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء وعفيف.
  • عسير وتشمل النماص و بلقرن ومجاردة ومحايل وبارق وتنومة والبرك

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الأرصاد يُجدد توقعاته بـ”أمطار غزيرة” في تقرير اليوم

كما جدَّدت الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم التوقُّعات السابقة بتساقط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة وزخات من البرد، ترافقها الرياح النشطة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية وجريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

الطقس اليوم.. الأرصاد تُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول، تعليق الدراسة في جدة والطائف، والحصيني "لا أجد مبرراً" 1 22/12/2022 - 8:32 ص

بينما تتساقط الأمطار الرعدية ترافقها رياح نشطة في القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك. كما توقَّع المركز أيضاً أن تشهد مناطق جازان، وعسير والباحة. سحباً وأمطاراً رعدية، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية.

تعليق الدراسة الحضورية والاستمرار عبر منصة مدرستي

وبناءً على ذلك كانت عددٌ من الإدارات التعليمية في المملكة قد قرَّرت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الخميس في مجموعة من المحافظات حيث اقتصرت العملية التعليمية على منصة مدرستي، في مدارس جدة ورابغ وخليص، إضافة إلى مدارس ومكاتب تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. والطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً.

الطقس اليوم.. الأرصاد تُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول، تعليق الدراسة في جدة والطائف، والحصيني "لا أجد مبرراً" 2 22/12/2022 - 8:32 ص

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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