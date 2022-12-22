الطقس اليوم.. الأرصاد تُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول، تعليق الدراسة في جدة والطائف، والحصيني “لا أجد مبرراً”

وصف الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” المناخية، عبدالعزيز الحصيني، المعلومات التي تمَّ بموجبها تعليق الدراسة، اليوم الخميس 28 جمادى الأولى 1444هـ في بعض المناطق بأنَّها معلومات “مُبالغ فيها” حسب تعبيره. الحصيني الأمطار “شبه غزيرة” ولا أجد مبرراً لتعليق الدراسة وأوضح “الحصيني” في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر” أنَّ الأمطار المتوقعة اليوم الخميس من خفيفة إلى شبه غزيرة، مشيراً إلى أنَّه لا يجد مبرراً لتعليق الدراسة في أي منطقة حسب رأيه. الحمد لله

يبدو ان المعلومات التي بموجبها تم #تعليق_الدراسة -يوم غداً الخميس 28 جماد الأول 1444هـ في بعض المناطق مبالغ فيها!

صحيح ان هناك امطار لكن متوقع ان تكون من خفيفة الى شبه غزيرة

راي الشخصي -لا اجد مبرر لتعليق الدراسة في اي منطقة يوم غداً الخميس

صورة لكل مهتم بالتعليم في 🇸🇦 — عبدالعزيز بن محمد الحصيني “المبشر” (@A__alhussaini) December 21, 2022 الأرصاد تُحذِّر من أمطار غزيرة وسيول في عدد من المناطق كان المركز الوطني للأرصاد في المملكة، قد توقَّع قبل أيام أن يشهد الطقس اليوم الخميس هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة يرافقها تساقط البَرَد وتيارات هابطة نشطة السرعة، مع أتربة مثارة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وجريان السيول في المناطق التالية: مكة المكرمة وتشمل أيضاً جدة والطائف ورابغ وخليص والكامل وبحرة إضافة إلى الليث والقنفذة وأضم وميسان.

الباحة وتشمل أيضاً بجرش والمندق والقرى وقلوة والمخواة.

المدينة المنورة وتشمل أيضاً المهد ووادي القرع والحناكية.

حائل وتشمل أيضاً بقعاء والغزالة والشنان ومعظم محافظات المنطقة.

الحدود الشمالية وتشمل رفحاء والقصيم .

الشرقية وتشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية والعليا.

الرياض وتشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء وعفيف.

عسير وتشمل النماص و بلقرن ومجاردة ومحايل وبارق وتنومة والبرك

الأرصاد يُجدد توقعاته بـ”أمطار غزيرة” في تقرير اليوم

كما جدَّدت الأرصاد الجوية في تقريرها اليوم التوقُّعات السابقة بتساقط الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة وزخات من البرد، ترافقها الرياح النشطة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية وجريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

بينما تتساقط الأمطار الرعدية ترافقها رياح نشطة في القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك. كما توقَّع المركز أيضاً أن تشهد مناطق جازان، وعسير والباحة. سحباً وأمطاراً رعدية، مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية.

تعليق الدراسة الحضورية والاستمرار عبر منصة مدرستي