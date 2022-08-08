كيفية تحديث رقم الجوال في أبشر 1444

تُعد خدمة تحديث رقم الجوال في أبشر 1444 من أهم الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أن منصة أبشر تُقدم خدماتها الإلكترونية لعدد ضخم من المواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء ويُمكن تغيير رقم الجوال في أبشر 1444 بواسطة عدة طُرق ولا بد من القيام بـ عملية توثيق رقم الجوال في أبشر بعد تنفيذ واحدة من الطُرق التي تؤدي إلى تحديث رقم الجوال في أبشر 1444.

طريقة تحديث رقم الجوال في أبشر 1444

يُمكن للأشخاص الراغبين بـ تغيير رقم الجوال في أبشر بواسطة اتباع الخطوات التالية:

دخول منصة أبشر الإلكترونية الضغط على أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. الضغط على تبويب تسجيل الدخول. التحقق من صحة المعلومات. إدخال الرمز التحقق البشري. سيصلك رمز تفعيل أدخله في المكان المحدد. الضغط على الدخول. الضغط على تعديل المعلومات. اختيار تعديل رقم الجوال. إدخال رقم الجوال المراد تحديثه. إدخال الرمز المرئي الظاهر. حفظ المعلومات. التأكيد على رقم الجوال.

كيفية تغيير رقم الجوال في أبشر 1444 بواسطة موقع وزارة الداخلية

يُمكن تحديث رقم الجوال في منصة أبشر 1444 بواسطة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية

دخول موقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

تسجيل الدخول بواسطة منصة أبشر.

اختيار رمز الخدمة الذاتية.

اختيار تحديث رقم الجوال.

إدخال رقم الجوال الجديد.

حذف الرقم القديم المسجل.

تأكيد العملية.

ستصل رسالة نصية فيها رمز التحقيق.

بتسجيل الرمز.

انتظار تأكيد الرقم.

خطوات تحديث رقم الجوال عبر تطبيق أبشر 1444

تثبيت تطبيق أبشر على الجوال. الولوج إلى حساب المستخدم المُراد تحديث رقم الجوال الخاص به. دخول تبويب أبشر أفراد. الضغط على تسجيل الدخول سيصلكم رمز التحقق يجب إدخال في المكان المُخصص. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على النقاط الثلاث في أقصى يسار شاشة الجوال. اختيار تعديل بيانات معلومات المستخدم. أدخال رقم الجوال في مكانه. كتابة رمز التحقق المرئي.

طريقة تغيير رقم الجوال في أبشر عن طريق الخدمة الذاتية 1444

يستطيع المواطن السعودي أو المقيم تحديث وتغيير رقم الجوال في أبشر بواسطة الصراف الألي القريب منه بواسطة تنفيذ الخطوات التالية:

تعيين اللغة العربية من مَكِنَة الصراف الألي (جهاز الخدمة الذاتية). الضغط على تحديث رقم الهاتف. إدخال رقم الإقامة أو رقم الهوية. استمرار. كتابة رقم الجوال القديم وإدخال الرمز 05 قبل رقم الجوال القديم. ستصل المستفيد كلمة مرور مؤقتة. إدخال رقم الجوال الجديد المطلوب. تأكيد تحديث رقم الجوال.

كيفية توثيق رقم الجوال في أبشر 1444

بعد قيام المُستفيد بتحديث رقم الجوال الخاص به يمكنه توثيق رقم الجوال في أبشر بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر. أبشر الأفراد. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. اختيار خدماتي. اختيار توثيق شرائح البيانات والاتصالات. اختيار طلب توثيق شريحة الاتصال. إدخال اسم المستخدم. إدخال رقم الجوال. إدخال اسم شركة الاتصالات. إرسال طلب توثيق. تأكيد الطلب. إدخال رمز التحقق الوارد إلى الهاتف. النقر على إرسال. ستصل رسالة لهاتف المُستفيد تُفيد بـ نجاح عملية توثيق رقم الهاتف الجديد.

قد يهمك:

شروط تعديل المهنة بواسطة أبشر 1444 للمواطنين والمقيمين والطلاب

تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444 بالخطوات

طريقة تحديث معلومات الجواز للمقيمين 2022 بالخطوات

كيفية تعديل المؤهل في توكلنا 2022 ومنصة أبشر الإلكترونية