تركي آل الشيخ عن صورته مع رئيس البنك الأهلي السعودي: ما أحب أصور مع أحد أطول مني بس مضطر

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” صورة تجمعه بالسيد طلال الخريجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي SNB.

تركي آل الشيخ مع رئيس البنك الأهلي السعودي - مصدر الصورة: حساب تركي آل الشيخ على تويتر

وهي الصورة التي ظهر فيها المستشار تركي آل الشيخ، وهو يرتدي الثوب الخليجي وكان مبتسمًا ومشبكًا يده في يد الخريجي، الذي وقف إلى جانبه وكان يرتدي بدلة رسمية.

وعلق آل الشيخ على الصورة قائلًا: “مع أخي طلال الخريجي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي السعودي SNB، وإن شاء الله نشوف شيء مميز لعملاء البنك في موسم الرياض”.

وأضاف مازحًا: “ما أحب أصور مع أحد أطول مني كذا بس مضطر عشان الموسم”، ليثير تفاعل العديد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الصورة، الذين عبروا عن إعجابهم بالصورة وبمزاح آل الشيخ، وتمنوا التوفيق له في أعماله القادمة.