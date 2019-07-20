الاستعلام عن المخالفات المرورية 1440 برقم اللوحة ورقم الهوية عبر أبشر

يبحث المواطن السعودي عن الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بشكل مستمر، وتُعد هذه الخدمة أحد أهم وأكثر الخدمات بحثاً فى المملكة العربية السعودية، وتقدم وزارة الداخلية السعودية هذه الخدمة بشكل إلكتروني عبر بوابة أبشر، والغرض من تقديمها بشكل إلكترونى هو تسهيل التواصل بين مقدم الخدمة المتمثل في وزارة الداخلية السعودية والمُتلقى وهو المواطن السعودى لتوفير وقته وجهده ولا يضطر للذهاب إلى مقر الوزارة، ونود التنويه أن هذا ليس أول مقال فى موقعنا “نجوم مصرية” بشأن خدمات بوابة أبشر، ونكتب لكم هذا المقال اليوم لنوضح لكم طريقة الكشف عن المخالفات المرورية برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن المخالفات المرورية

يتطلب تتبع المخالفات المرورية التى قمت بها أو قام بها أحد أفراد أسرتك أن تقوم بخطوات سنوضحها لكم، ونحن نوضح هذه الخطوات لكي يستفيد منها كل المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، وخطوات الكشف عن المخالفات المرورية بالتفصيل كالآتي:

عليك الضغط على رابط موقع أبشر الإلكتروني .

. ستجد أعلى الصفحة أيقونة الإستعلامات الإلكترونية، اضغط عليها.

اختر قسم المرور ثم اختر الإستعلام عن المخالفات المرورية.

سيتطلب منك كتابة رقم هويتك والرمز المرئى.

بعد الإنتهاء من كتابة بياناتك، اضغط على كلمة عرض لكى تُعرض لك تفاصيل مخالفاتك (مكان قيد المخالفة- تاريخ المخالفة- نوع المخالفة- المبلغ المستحق لكل مخالفة).

معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم اللوحة

أعدت وزارة الداخلية السعودية خططاً وقواعد لتنظيم حركة سير السيارات داخل المدن والمحافظات، واستعانت بكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بغرض حصر جميع المخالفات وأماكن وأوقات حدوثها، وقد ساعد هذا فى السيطرة على معدل المخالفات وتقليله مما عاد بالإيجاب على نسبة الحوادث، ونوضح لكم الآن طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم اللوحة كالتالي:

قم بالدخول على موقع بوابة أبشر الإلكتروني .

. ابحث عن خدمة الإستعلام عن الخدمات المرورية عن طريق الضغط على أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

ادخل رقم الهوية أو رقم اللوحة والبيانات المطلوبة، وستظهر لك بعد ذلك جميع بيانات مخالفاتك.

الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية

تريد المملكة العربية السعودية أن تواكب تحديات العصر الجديد، فالعالم الأوروبى المتطور الآن يعتمد على التكنولوجيا فى إدارة جميع أموره، بالإضافة إلى اعتماد الوزارات والحكومات فى العالم الحديث على التكنولوجيا لتقدم بها جميع خدماتها للمواطنين، وقد اتبعت السعودية هذا الدرب وقدمت معظم الوزارات الخدمية هناك معظم الخدمات بشكل إلكتروني بسيط، ومنها خدمة الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية.

التحقق من المخالفات المرروية

كان قد تعب الكثير من المواطنين السعوديين فى السابق من ضياع الوقت والجهد للإستعلام والتحقق من المخالفات المرورية، فالأمر كان ياخذ يوم كامل، فالأمر كان مضيعة للوقت والجهد، ولكن مؤخراً قد سهلت الحكومة السعودية كثيراً على مواطنيها ووفرت الكثير من الخدمات ومنها خدمة التحقق من المخالفات المرورية بأحدث الطرق الإلكترونية والتقنية من خلال موقع بوابة أبشر الإلكتروني.

الإعتراض على المخالفات المرورية

من حق أى مواطن أو مقيم بالمملكة العربية السعودية الإعتراض على المخالفات المرورية التي سُجلت عليه، ويكون هذا الحق خاضع لبعض الشروط، ونذكرها لكم كالتالى:

يجب ألا يمر على وقت تسجيل المخالفة أكثر من 30 يوماً وإلا لن يصبح الإعتراض له قيمة ولن يُنظر فيه.

لا يجوز تقديم الإعتراض على مخالفاتك المرورية بعد سداد قيمتها.

لك الحق فى تقديم إعتراض على المخالفة مرة واحدة فقط، ولا يجوز أن تتقدم بإعتراض آخر عليها فى حال رفض الإعتراض.

خطوات تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية

نوضح لكم بالخطوات طريقة تقديم الإعتراض على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية التى تتبع وزارة الداخلية السعودية كالتالى:

فى البداية قم بتسجيل حساب فى بوابة أبشر وقم بالدخول إلى الموقع الرسمى .

. ادخل على الخدمات المرورية، واضغط على أيقونة الإعتراض على المخالفات المرورية.

ستظهر أمامك صفحة تشرح لك شروط تقديم الإعتراض.

اختر بعد ذلك الإطلاع على المخالفات المرورية.

ستظهر لك بعد ذلك المخالفات المرورية التى ارتكبتها، قم بالضغط على المخالفة التى تنوى تقديم إعتراض عليها.

إسقاط المخالفات المرورية