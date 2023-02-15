إدارة المرور تعلن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر أبشر، وتُحذِّر من مخالفة تستوجب غرامة تصل إلى 500 ريال

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، اعتباراً من اليوم الأربعاء، حيث يُمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد إلكترونياً بالدخول إلى منصة أبشر على الرابط التالي من هنا.

خطوات المشاركة في المزاد على اللوحات المميزة عبر أبشر

وبيَّنت إدارة المرور بالمملكة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر، أنَّ المزاد يبدأ اليوم الأربعاء ويستمر حتى يوم غدٍ الخميس 16 فبراير، داعية جميع الراغبين إلى المشاركة عبر الخطوات التالية:.

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار “خدماتي”.

بعدها اختيار المرور، ثم “خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني”.

المرور تحذَر استخدام المكابح بشكلٍ مفاجئ “محالفة مرورية”

في سياقٍ آخر حذَّرت إدارة المرور من خطورة استخدام المكابح بشكل مفاجئ بما يمنع المركبات التي تسير خلف المركبة من اتخاذ تصرف سريع ويؤدي لوقوع الحوادث، مؤكِّدة أنَّ استخدام المكابح بهذه الطريقة يعتبر مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية التي تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال سعودي.

مرور جدة يلقي القبض على قائد مركبة صدم أخرى عمداً

كانت إدارة المرور في محافظة جدة قد أعلنت في وقتٍ سابق أنَّها قامت بإلقاء القبض على قائد مركبة صدم مركبة أخرى عمداً قبل أن يهرب من موقع الحادث، كما قامت الإدارة بالقبض على من وثَّق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإحالته إلى النيابة العامة.