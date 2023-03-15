كشف النقاب عن الكنوز الخفية: أفضل أسرار السياحة في المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية، أرض التراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية الخلابة، هي وجهة سياحية ناشئة في الشرق الأوسط.

على مدى العقد الماضي، شهدت الدولة زيادة كبيرة في عدد الزوار، وذلك بفضل جهود الحكومة للترويج للسياحة وجعلها في متناول السياح الدوليين.

في هذا المقال سوف نستكشف كيف تطورت السياحة في المملكة العربية السعودية على مر السنين، ومناطق الجذب التي تقدمها الدولة للسياح، وما الذي يتم فعله للترويج للسياحة في المملكة العربية السعودية.

التنمية السياحية في المملكة العربية السعودية

لطالما كانت المملكة العربية السعودية وجهة شهيرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بسبب أهميتها الدينية، كونها موطنًا لأقدس موقعين في الإسلام “مكة والمدينة”.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، انفتحت البلاد على السياح من الديانات الأخرى، مما يجعلها وجهة رئيسية للسياحة الثقافية والتاريخية.

لعبت خطة “رؤية 2030 للحكومة السعودية” والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد، دورًا مهمًا في تطوير صناعة السياحة.

وتتضمن الخطة عدة مبادرات مثل إنشاء وجهات سياحية جديدة، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وتحسين البنية التحتية للسياحة.

عوامل الجذب للسياح

تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من عوامل الجذب التي تلبي الاهتمامات والتفضيلات المختلفة.

على سبيل المثال، تعد منطقة العلا في شمال غرب البلاد موطنًا للعديد من المواقع التاريخية مثل مدائن صالح، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ، ومدينة العلا القديمة، التي تقدم لمحة عن التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية.

يوفر ساحل البحر الأحمر بعضًا من أفضل أماكن الغوص والغطس في العالم، بينما يعد الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم، من الأماكن التي يجب زيارتها للباحثين عن المغامرة.

تشمل المعالم السياحية الشهيرة الأخرى في المملكة العربية السعودية متحف الرياض الوطني، وبرج المملكة في الرياض، وكورنيش جدة، وهو كورنيش خلاب على الواجهة البحرية يوفر مناظر خلابة للبحر الأحمر.

يمكن للزوار أيضًا استكشاف الأسواق والأسواق التقليدية في البلاد، حيث يمكنهم شراء المصنوعات اليدوية والسلع السعودية التقليدية.

الترويج السياحي في المملكة العربية السعودية

تعمل الحكومة السعودية بلا كلل للترويج للسياحة في البلاد وجعلها في متناول السياح الدوليين.

بالإضافة إلى خطة “رؤية 2030” أطلقت الحكومة العديد من المبادرات مثل برنامج التأشيرة الإلكترونية، والذي يسمح للسائحين من 49 دولة بالتقدم للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت والحصول عليها في غضون دقائق.

كما خففت الدولة قواعد اللباس الصارمة للنساء، مما سمح لهن بارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة بدلاً من العباءة التقليدية.

علاوة على ذلك، استثمرت الحكومة بكثافة في البنية التحتية للسياحة، مع إنشاء العديد من الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

الملخص

المملكة العربية السعودية هي وجهة رائعة تقدم مزيجًا فريدًا من التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي.

مع استمرار جهود الحكومة للترويج للسياحة وجعلها في متناول الزوار الدوليين، تستعد البلاد لأن تصبح وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط.

سواء كنت مهتمًا باستكشاف الآثار القديمة، أو الاسترخاء على الشواطئ، أو الانغماس في التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية، فإن هذا البلد لديه ما يقدمه للجميع.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك