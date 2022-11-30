الجامعة السعودية الإلكترونية توقع مذكرة تفاهم مع التجمع الصحي بالمدينة المنورة

وقعت الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تفاهم مع التجمع الصحي بالمدينة المنورة، على هامش مؤتمر الشراكات المستدامة (البحث والابتكار من أجل اقتصاد معزز)، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين في مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، والاستفادة من خبرة الجامعة السعودية الإلكترونية في مجالات التعليم الإلكتروني والأمن السيبراني، والتدريب والأبحاث العلمية في الأمن السيبراني الصحي، وتنفيذ البرامج التوعوية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والتهديدات السيبرانية ضمن القطاع الصحي، ومثّل الجامعة السعودية الإلكترونية في توقيع المذكرة الدكتور هزاع بن نايف الشريف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المكلّف، بينما مثّل التجمع الصحي بالمدينة المنورة الدكتور أحمد بن محمد الصغير المدير التنفيذي للتجمع.

المشاركة في مؤتمر ومعرض التعليم 4.0 الدولي

وعلى صعيد آخر، شاركت الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، رئيسة الجامعة الإلكترونية السعودية، في جلسات الحوار الأولى لمؤتمر ومعرض التعليم 4.0 الدولي بعنوان “التعليم والتعليم في عصر الثورة الصناعية الرابعة”، الذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمشاركة كبار الخبراء والمختصين والمهتمين، وجاءت الجلسة الحوارية تحت عنوان: “التعليم 4.0″، والتي تستهدف الجيل الرابع في التعليم وناقشت ما هو التعليم 4.0 ولماذا؟ ودوافع وآثار التعليم 4.0، والفرص والتحديات والحلول 4.0.

ويدور المؤتمر حول اتجاهات التعليم الحديثة في القرن الحادي والعشرين، واعتماد نماذج جديدة تتماشى مع مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا النانو وغيرها، وشارك في الجلسة الحوارية رئيس جامعة عفت الدكتورة هيفاء رضا جمال الليل، والأستاذ المشارك بجامعة أوتارا ماليزيا الدكتور اروموجام رامان، والمدير التنفيذي لدور الكتاب الدكتورة الهام منصور الدخيل.