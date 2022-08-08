يتساءل المعلمين عن موعد العلاوة السنوية 1444 للمعلمين في السعودية وكيفية الاستعلام عنها بعد التعديلات الأخيرة لنظام الخدمة، يتم صرف العلاوة السنوية في القطاعات المختلفة من المملكة في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي فإن وافق موعد الصرف يوم الجمعة، فسيتم صرف الراتب يوم الخميس، وإن صادف يوم السبت فيتم صرف العلاوة يوم الأحد وقدمت الوزارة المالية في السعودية إرشادات وخطوات لتسهيل الاستعلام عن العلاوة السنوية

خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية 1444

الدخول إلى موقع الوزارة المالية السعودية أختيار الخدمات الإلكترونية. تحديد خدمات الأفراد. اختيار خدمة الاستعلام عن العوائد السنوية. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على الانتقال للخدمة. إدخال رقم هوية المستفيد. النقر على استعلام.

سلم الرواتب الجديد 1444

المستوى الأول: يكون الموظفون ليس لديهم خبرة لأكثر من سنة.

المستوى الثاني: مستوى خبرة الموظفين أكثر من سنتين.

المستوى الثالث : خبرة الموظفين أكثر من 4 سنوات.

ويتم تحديد درجة المعلم في سلم الرواتب بواسطة عدد السنوات التي شغلها في الخدمة.

وتبين أن سلم الرواتب الحديث يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بالمعلمين وكمثال لتوضيح الدرجة في سلم الرواتب، عند توظيف مساعد معلم، فإنه في السنة الأولى يعتبر مستوى أول، ودرجته تكون الأولى وكلما زادت عدد السنوات زادت الدرجة ورتبة المعلم.

وتبين أن هناك طريقة أُخرى للتعرف على درجة المعلم في سلم الرواتب وهي قيمة الراتب الأساسي الذي يستلمه المعلم، ومقارنته مع الرواتب الموجودة في سلم الرواتب المحددة من قبل الوزارة.

قيمة العلاوة السنوية حسب الرتب و الدرجات في السلم الوظيفي التعليمي

معلمى المستوى الأول، ما بين 300 و600 ريال معلمى المستوى الثاني، ما بين 320 – 620 ريال معلمى المستوى الثالث، ما بين 340 – 640 ريال معلمى المستوى الرابع، ما بين 360 – 580 ريال معلمى المستوى الخامس، ما بين 380 – 540 ريال معلمى المستوى السادس، ما بين 400 ريال

كيفية الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات

أوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن الحصول عن معلومات حول العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات، من خلال نظام فارس عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نظام فارس الدخول غلى حساب المعلم . اختيار بوابة ‏الخدمة الذاتية. اختيار تبويب الرواتب . قسم كشف الراتب. الضغط على تبويب التعريف بالراتب.

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