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وزارة التجارة تستدعي 57 مركبة من أنواع نيسان و انفينيتي بسبب وجود خلل في تثبيت مقعد السائق

محمد خير الحوراني

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن استدعاء 57 مركبة من أنواع نيسان “Pathfinder” و انفينيتي “QX60” بسبب وجود خلل في تثبيت مقعد السائق، وحذَّرت التجارة من أنّ استخدام المركبات في تلك الحالة قد يؤدي إلى تغيير موضع المقعد وهو ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

وزارة التجارة تستدعي 57 مركبة من أنواع نيسان و انفينيتي بسبب وجود خلل في تثبيت مقعد السائق

التجارة تدعو أصحاب السيارات المذكورة للتواصل مع الشركة

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ودعت وزارة التجارة السعودية عبر صفحتها على موقع تويتر أصحاب السيارات المذكورة إلى التواصل سرعة التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً، مشيرة إلى إمكانية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر الدخول إلى الرابط التالي من هنا.

التجارة: استدعاء 57 مركبة من أنواع نيسان "Pathfinder" و انفينيتي "QX60"
التجارة: استدعاء 57 مركبة من أنواع نيسان “Pathfinder” و انفينيتي “QX60”
التجارة: استدعاء 57 مركبة من أنواع نيسان "Pathfinder" و انفينيتي "QX60"
التجارة: استدعاء 57 مركبة من أنواع نيسان “Pathfinder” و انفينيتي “QX60”

وزارة التجارة تدعو للإبلاغ عن المحلات المخالفة

في سياقٍ آخر، أوضحت وزارة التجارة أنه لا يحق للمحلاَّت التجارية أن ترفض استرجاع أو استبدال السلع المدفوعة عن طريق “البطاقة الائتمانية”، مضيفة أنَّه لا يحق للمحلات رفض التعامل بالبطاقات الائتمانية حال وجود لافتة تُوَضح إمكانية التعامل بها.

ودعت الوزارة الجميع إلى سرعة الإبلاغ عن المحلات المخالفة عبر التواصل فوراً على الرقم 1900.

يذكر أنَّ وزارة التجارة كانت قد حذَّرت من التعامل مع أي أشخاص أو مواقع وهمية تنتحل صفة وزارة التجارة أو تدَّعي استقبال البلاغات من المستهلكين. مؤكِّدة أنَّ القنوات الرسمية للتواصل والإبلاغ تنحصر بالاتصال على الرقم الموحّد 1900، أو عبر الدخول إلى تطبيق “بلاغ تجاري” فقط، مشيرة إلى عدم وجود أي مواقع إلكترونية تابعة للوزارة تختص باستقبال البلاغات.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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