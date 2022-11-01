الأحوال الجوية في المملكة.. انخفاض درجة الحرارة في عدة مناطق، والأرصاد تُحذِّر من الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية

توقَّع مركز طقس العرب أن تشهد الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية، حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس حيث تكون الأجواء باردة في شمال المملكة، مع زخات رعدية من الأمطار المحلية على مرتفعات جنوب غرب المملكة

انخفاض درجة الحرارة في عدة مناطق بالمملكة

ورجَّح طقس العرب أن تتأثر المملكة تدريجياً خلال الأيام القادمة بكتلة هوائية خريفية تساعد على انخفاض درجة الحرارة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، قبل أن تمتد يوم الخميس لتُسيطر على أجزاء واسعة من الحدود الشمالية و الجوف و تبوك و حائل و القصيم و المدينة المُنورة، كما يمتد تأثيرها خلال عُطلة نهاية الأسبوع إلى المناطق الوسطى والعاصمة السعودية الرياض.

أمطار رعدية في الشمالية والجوف وحائل

وتوقَّع طقس العرب أن تتساقط الأمطار الرعدية مُتفاوتة الغزارة على عدة أجزاء من الحدود الشمالية قبل أن تمتد إلى الجوف وحائل، قد تُسبب جريان الأودية والشعاب، وتترافق مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة ومثيرة للغبار والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح طقس العرب أنَّ الأحوال الجوية غير المُستقرة سوف تتراجع يوم الخميس في منطقة الحدود الشمالية مع استمرار فُرص هطول الأمطار الرعدية في أجزاء محدودة من شمال المنطقة الشرقية.

الأرصاد الجوية تُحذِّر من السحب والأمطار في الشمالية

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة تنبيهاً لمنطقة الحدود الشمالية، حذَّر خلاله من تأثير السُحب والأمطار الرعدية مع نشاط الرياح السطحية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في حزم الجلاميد حتى الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء.

رياح نشطة وأتربة مثارة في الشرقية والرياض والقصيم

كما حذَّر المركز مناطق الشرقية والرياض والقصيم من تأثير الرياح النشطة والأتربة المُثارة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الخفجي والقيصومة وحفر الباطن وقرية العليا، إضافة إلى الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ورماح ومرات وبريدة ورياض الخبراء، حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.