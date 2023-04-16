تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، يوم السبت، أن إحدى طائراتها من طراز إيرباص (إيه 330) بالرحلة رقم (إس في 458)، تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل مغادرتها إلى الرياض.

وقالت الخطوط الجوية في بيان، إن إيرباص (إيه 330) المتجهة إلى الرياض قد تعرضت لإطلاق نار وكان على متنها ضيوف وطاقم طائرة قبل رحيلها إلى الرياض.

وقال البيان: “لقد تم التأكيد على أن جميع الضيوف وطاقم الطائرة وصلوا بأمان إلى السفارة السعودية”. ويذكر أن السعودية علقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر.