أخبار السعودية

تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم

محمد عبد الحميد

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، يوم السبت، أن إحدى طائراتها من طراز إيرباص (إيه 330) بالرحلة رقم (إس في 458)، تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل مغادرتها إلى الرياض.

حادث الطائرة السعودية

وقالت الخطوط الجوية في بيان، إن إيرباص (إيه 330) المتجهة إلى الرياض قد تعرضت لإطلاق نار وكان على متنها ضيوف وطاقم طائرة قبل رحيلها إلى الرياض.

وقال البيان: “لقد تم التأكيد على أن جميع الضيوف وطاقم الطائرة وصلوا بأمان إلى السفارة السعودية”. ويذكر أن السعودية علقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

Avatar of محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية، يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية ومن أهمهم موقع مصر فايف.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات