صور.. بعد جراحة معقدة في السعودية وبمشاركة 36 طبيب.. نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”

تمكَّن الفريق الجراحي المختص في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -بفضل الله- من فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” بعد عملية جراحية معقدة استمرت 14 ساعة ونصف الساعة، ونفذت على ثماني مراحل، بمشاركة 36 طبيباً من أعضاء الفريق الطبي الجراحي المشارك، إضافة إلى 85 عضواً من الفريق الطبي متعدد التخصصات.

العملية 56 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة

وكان التوأم السيامي من مدينة كادونا في نيجيريا تشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي إضافة إلى عظام الحوض، وأوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية أنَّ هذه العملية رقم 56 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

الربيعة يشيد بالتفوق الطبي السعودي في مجال فصل التوائم

وأشار “الربيعة” أنَّ البرنامج تمكَّن من تقديم الرعاية لـ 130 توأماً سيامياً من 23 دولة خلال السنوات 33 الأخيرة كما تقدَّم لجميع أعضاء الفريق الطبي والجراحي بالشكر الجزيل على جهودهم الكبيرة وعطائهم المستمر، مشيداً بالتفوق الطبي السعودي، الذي ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الصحي ورفع جودته وكفاءته.

السفير يشكر الملك سلمان والفريق الطبي

من جانب آخر قدم سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لوال، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، على هذه اللفتة الإنسانية الرائعة وعلى دعمهم اللامحدود للعمل الإنساني، كما عبَّر عن سعادته بمشاهدة التوأم “حسانة وحسينة” على سريرين منفصلين، كما تقدَّم والدا التوأم السيامي النيجيري بالشكر للفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما.